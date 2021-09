Juventus vs. Spezia EN VIVO: ¿cómo y dónde ver partido por la Serie A italiana?

Juventus vs. Spezia se miden EN VIVO en partido por la fecha 5 de la Serie A 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este miércoles 22 de septiembre. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN 2 y Star+ a partir de las 11.30 a. m. de Perú desde el Stadio Alberto Picco (La Spezia). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Juventus vs. Spezia EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN 2 y Star+. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Juventus 3-0 Spezia: partido de la pasada temporada por Serie A

Pueden tener mucha diferencia en lo que respecta a logros a través de la historia, pero el Spezia (ganados 1, empatados 1, perdidos 2) ingresa a este choque con la Juventus (empatados 2, perdidos 2) por delante de ellos en la tabla de la Serie A después de haber logrado su primer triunfo el último fin de semana por 2-1 ante el Venecia, algo que la Juventus aún no ha logrado.

Juventus, por su parte, será favorito pese al empate 1-1 contra el AC Milan el último domingo, que terminó como el segundo punto de la temporada para los ‘Bianconeri’. Esta es la primera vez que la Vecchia Signora no logra ganar ninguno de sus primeros cuatro partidos del Calcio desde la temporada 1961-62, torneo en el que el Spezia fue relegado a la Serie D.

Juventus vs. Spezia EN VIVO: ficha del partido

Partido Juventus vs. Spezia ¿Cuándo juegan? Miércoles 22 de septiembre del 2021 ¿Dónde? Stadio Alberto Picco (La Spezia) ¿A qué hora? 11.30 a. m. (horario peruano) ¿En qué canal? ESPN 2 y Star+

¿A qué hora juegan Juventus vs. Spezia EN VIVO?

Perú: 11.30 a. m.

México: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Estados Unidos: 10.30 a. m. (ET)

Venezuela: 12.30 p. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Paraguay: 12.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

España: 8.30 p. m.

¿En qué canales ver Juventus vs. Spezia EN VIVO?

Argentina: ESPN2 Sur, Star+, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, Star+, ESPN Play Sur

Brasil: Fox Sports Web, NOW NET e Claro, Watch ESPN Brasil, FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports App

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, Star+

Colombia: Star+, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Andina

Francia: Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2

Alemania: DAZN

Italia: DAZN

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte, Star+

Paraguay: Star+, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: Star+, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España: #Vamos

Reino Unido: BTSport.com, BT Sport 1, BT Sport App

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Star+

Venezuela: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Andina.

¿Cómo ver Juventus vs. Spezia vía ESPN 2?

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD).

¿Cómo ver Juventus vs. Spezia vía Star+?

Para acceder a Star Plus para ver el Juventus vs. Spezia, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.