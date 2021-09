Palmeiras vs. Atlético Mineiro EN VIVO: sigue la TRANSMISIÓN de la semifinal de la Libertadores

VER Palmeiras vs. Atlético Mineiro EN VIVO HOY, martes 21 de septiembre, por la primera semifinal de la Copa Libertadores 2021. El duelo empezará a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y se jugará en el Estadio Allianz Parque de Sao Paulo. La transmisión de este cotejo estará a cargo de la señal de ESPN y Star+.

Palmeiras vs. Atlético Mineiro EN VIVO: ficha del partido

Partido Palmeiras vs. Atlético Mineiro ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 21 de septiembre ¿Dónde? Allianz Parque ¿A qué hora? 7:30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN, Star+

Palmeiras vs. Atlético Mineiro EN VIVO: la previa

Palmeiras y Atlético Mineiro disputarán la llave más interesante de las semifinales de la Copa Libertadores 2021. El vigente campeón de América buscará levantar el trofeo por segunda vez consecutiva y para lograrlo tendrá que derrotar al mejor equipo del campeonato en fase de grupos.

Los comandados por Hulk vienen de eliminar al River Plate de Marcelo Gallardo y tienen un saldo favorable en sus últimas dos presentaciones por el Brasileirao ante el Verdao, en ambos encuentros se impusieron por 2-0.

Por su parte, los dirigidos por Abel Ferreira buscarán revalidar el título del año pasado. En cuartos de final se impusieron ante el Sao Paulo de Dani Alves y esa vez intentarán igualar la marca de Boca Juniors (ganador del torneo en dos ediciones consecutivas).

Palmeiras vs. Atlético Mineiro EN VIVO: posibles alineaciones

Palmeiras: Wéverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Renan; Zé Rafael, Danilo (o Felipe Melo), Raphael Veiga, Dudu; Wesley y Luiz Adriano. DT: Abel Ferreira.

Atlético Mineiro: Éverson; Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Jair, Matías Zaracho, Nacho Fernández (o Keno); Hulk y Diego Costa. DT: Cuca.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Atlético Mineiro EN VIVO?

En Perú, el enfrentamiento Palmeiras vs. Atlético Mineiro se disputará a partir de la 7.30 p. m. en el horario peruano. Consulta la guía de horarios para saber desde qué hora verlo según tu ubicación.

Perú: 7.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿En qué canales ver el Palmeiras vs. Atlético Mineiro EN VIVO?

Argentina: Marca Claro, Star+, ESPN Sur, Claro Sports

Bolivia: Marca Claro, Claro Sports, Star+, ESPN Sur

Brasil: SBT, CONMEBOL TV

Chile: Fox Sports 1 Chile, Marca Claro, ESPN Sur, Star+, Claro Sports

Colombia: ESPN2 Colombia, Claro Sports, Star+, ESPN Sur, Marca Claro

Ecuador: Claro Sports, Star+, Marca Claro, ESPN Sur

México: Claro Sports, Marca Claro

Paraguay: Marca Claro, ESPN Sur, Star+, Claro Sports

Perú: ESPN Sur, Star+, Marca Claro, Claro Sports

España: DAZN, DAZN 3

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

Uruguay: Marca Claro, Star+, Claro Sports, ESPN Sur

Venezuela: Star+, Claro Sports, ESPN Sur, Marca Claro.

¿Cómo ver Palmeiras vs. Atlético Mineiro vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Palmeiras vs. Atlético Mineiro vía Star+?

Para acceder a Star Plus y poder ver el Palmeiras vs. Atlético Mineiro, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones a fin de que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde se jugará el partido entre Palmeiras vs. Atlético Mineiro?

La primera semifinal de la Copa Libertadores 2021 se disputará en el Estadio Allianz Parque, casa del vigente campeón de América.

¿Dónde ver Palmeiras vs. Atlético Mineiro ONLINE GRATIS?

