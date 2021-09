Koeman, DT del FC Barcelona: “No tengo miedo por mi futuro”

El FC Barcelona y su entrenador, Ronald Koeman, siguen siendo punto de críticas. Desde la partida de Lionel Messi al PSG, el cuadro culé ha tenido duros golpes: la salida de Griezmann, lesiones de jugadores, debacles económicas, etc. La última gota del vaso -que está por rebalsar- fue la goleada 3-0 que recibieron de parte del Bayern Múnich en el Camp Nou. Sin embargo, el DT azulgrana ya pasó la página y solo piensa en el próximo juego.

“Sólo pienso en el partido y en el equipo. El resto no está en mis manos. Estoy tranquilo y confiado en ganar partidos”, indicó Koeman. El entrenador ha ganado dos de los tres encuentros que ha disputado por LaLiga, a pesar de tener varias bajas en el plantel. “Hay que recuperar gente para tener a más futbolistas disponibles. Pero sé que hay que ganar, lo que cuenta solo son los resultados”, confesó el neerlandés.

Koeman mencionó que no considera que fue una mala decisión llegar al equipo catalán: “No me arrepiento de venir. Es una situación complicada para mí, el club y los culés. Nos faltan cosas. Todos queremos lo mejor para el club. Lo sabía y quise venir. Pero no esperaba esta situación, con los problemas económicos... pero lucho y quiero estar y quiero ganar”.

Además, el DT blaugrana dijo que su estadía en el Camp Nou lo decide la directiva de Joan Laporta y que no se siente presionado para dejar el puesto: “No tengo miedo por mi futuro. Decide el club en nombre del presidente”, afirmó el entrenador del FC Barcelona.

El técnico de 58 años ya conoce al Granada, equipo donde juega el peruano Luis Abram, y reconoce las virtudes de su rival de turno: “Creo que el Granada no ha cambiado mucho, aunque cada entrenador tiene sus pensamientos. Su sistema es 4-3-3, es fuerte físicamente, su juego es directo”. En esa línea, mencionó que se siente seguro de su equipo y del apoyo de los hinchas culés que irán al estadio: “Nosotros jugamos en casa, hay público y será un partido diferente al del curso pasado, sobre todo por el público”.

