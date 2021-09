César Vallejo vs. Cantolao EN VIVO juegan HOY, sábado 18 de septiembre, por la fecha 11 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson a partir de la 1.15 p. m. en el Estadio Iván Elías Moreno en Villa El Salvador. El encuentro entre el Delfín y los poetas podrás sintonizarlo EN DIRECTO por la señal de Gol Perú a nivel nacional. Para que no te pierdas este y el resto de los partidos del fútbol peruano, puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS en La República Deportes, donde encontrarás la previa, canales y horarios de transmisión, alineaciones confirmadas y el minuto a minuto.

César Vallejo vs. Cantolao: ficha del partido

Partido César Vallejo vs. Cantolao ¿Cuándo juegan? HOY sábado 18 de septiembre ¿A qué hora? 1.15 p. m. ¿Dónde? Estadio Iván Elías Moreno ¿En qué canal? Gol Perú.

¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Cantolao?

Perú: 1.15 p. m.

Bolivia: 2.15 p. m.

Ecuador: 1.15 p. m.

Colombia: 1.15 p. m.

México: 1.15 p. m.

Argentina: 3.15 p. m.

Chile: 3.15 p. m.

Estados Unidos (Florida): 2.15 p. m.

Venezuela: 2.15 p. m.

Paraguay: 2.15 p. m.

Uruguay: 3.15 p. m.

España: 8.15 p. m.

¿En qué canales ver el César Vallejo vs. Cantolao EN VIVO?

El enfrentamiento entre César Vallejo vs. Cantolao por televisión lo pasará Gol Perú, canal que tiene los derechos de torneos como la Liga 2 y la Liga 1 Betsson.

¿Cómo ver Gol Perú EN VIVO?

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD).

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver César Vallejo vs. Cantolao EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no quieres perderte la transmisión de este partido César Vallejo vs. Cantolao por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, otra opción para mantenerte informado acerca de las incidencias del duelo es vía la cobertura ONLINE de La República Deportes.