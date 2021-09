Valencia vs. Real Madrid EN VIVO se miden este domingo 19 de septiembre a partir de las 2.00 p. m. (horario peruano) por la quinta jornada de LaLiga Santander 2021-22. Este partido se jugará en el Estadio de Mestalla y podrás seguir la transmisión vía DirecTV Sports. Si no quieres perderte la cobertura ONLINE, ingresa a la web de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas de ambos clubes, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Valencia vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Valencia vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Domingo 19 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio de Mestalla ¿En qué canal? DirecTV Sports

Valencia vs. Real Madrid: la previa

Van por la punta. En el duelo más atractivo de la jornada, Real Madrid visitará a Valencia con la consigna de convertirse en el único líder de LaLiga Santander. El último empate del Atlético de Madrid dejó a ambas escuadras expectantes para subirse a lo más alto de la tabla.

Real Madrid viene de un agónico triunfo ante el Inter de Milán por la Champions League y en su última presentación por el fútbol local derrotó 5-2 al Celta de Vigo de Renato Tapia. Los de Ancelotti marchan en la segunda casilla con 10 unidades (con un partido menos que la escuadra de Diego Simeone).

Por su parte, los dirigidos por Bordalás también suman 10 puntos y, ante la Casa Blanca, buscarán ser los únicos líderes. En la anterior jornada consiguieron una auspiciosa victoria por 4-1 ante Osasuna.

Valencia vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Valencia: Mamardashvili, Correia, Paulista, Alderete, Gayá, Soler, Wass, Guillamón, Yunus, Guedes y Maxi Gómez. DT: José Bordalás.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Miguel Gutierrez, Casemiro, Valverde, Modric, Vinícius, Rodrygo y Benzema. DT: Carlo Ancelotti.

¿A qué hora juegan Valencia vs. Real Madrid?

En Perú, el partido Valencia vs. Real Madrid se disputará a partir de las 2.00 p. m. Consulta la guía de horarios para ver el duelo en otros países de la región.

Perú: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Valencia vs. Real Madrid?

Para ver el partido Valencia vs. Real Madrid por televisión, debes sintonizar la señal de DirecTV Sports en los países de Sudamérica.

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: DirecTV Sports

Brasil: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: SKY Sports

Paraguay: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar LaLiga, M. LaLiga 1, M. LaLiga UHD, LaLiga TV Bar.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Valencia vs. Real Madrid ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Valencia vs. Real Madrid, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming donde podrás acceder a la programación de DirecTV Sports. En caso no cuentes con el mismo, puedes seguir la cobertura ONLINE, con todas las incidencias del cotejo, a través de la web de La República Deportes.

¿Dónde juegan Valencia vs. Real Madrid?

El compromiso entre Valencia vs. Real Madrid se jugará en el Estadio de Mestalla, escenario donde el cuadro local disputa sus duelos en torneos nacionales e internacionales.

