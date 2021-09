Real Madrid vs. Inter EN VIVO se juega HOY, miércoles 15 de septiembre, por la fecha 1 del grupo D de la Champions League a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Giuseppe Meazza. El encuentro entre los neroazzurros y los merengues será televisado EN DIRECTO por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica. Para que veas este duelo y el resto de los partidos de la Liga de Campeones, debes entrar en La República Deportes y no te pierdas la TRANSMISIÓN ONLINE. Además, encontrarás toda la información del cotejo con la previa, horarios, canales de tv, alineaciones confirmadas y el minuto a minuto.

Real Madrid vs. Inter: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Inter ¿Cuándo juegan? HOY miércoles 15 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Giuseppe Meazza ¿En qué canal? ESPN 2.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Inter

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Miguel Gutiérrez; Valverde, Casemiro, Modric; Hazard, Benzema y Vinícius Jr.

Entrenador: Carlo Ancelotti.

Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko y Lautaro.

Entrenador: Simone Inzaghi.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Inter por Champions League?

El partido Real Madrid vs. Inter EN VIVO se jugará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa los horarios de este cotejo de Champions League según tu zona geográfica:

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (ET) / 11.00 a. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m..

Canales de transmisión para ver Real Madrid vs. Inter EN VIVO por Champions League

Inter vs. Real Madrid en Perú: Star+, ESPN2 Sur

Inter vs. Real Madrid en España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Inter vs. Real Madrid en Argentina: ESPN2 Sur, Star+

Inter vs. Real Madrid en Bolivia: Star+, ESPN2 Sur

Inter vs. Real Madrid en Brasil: HBO Max, Space Brazil

Inter vs. Real Madrid en Chile: ESPN2 Sur, Star+

Inter vs. Real Madrid en Colombia: ESPN2 Colombia, Star+

Inter vs. Real Madrid en Ecuador: Star+

Inter vs. Real Madrid en Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free

Inter vs. Real Madrid en Alemania: DAZN2, DAZN, Servus TV

Inter vs. Real Madrid en Italia: Amazon Prime Video

Inter vs. Real Madrid en México: TNT Go, HBO Max, TNT Mexico

Inter vs. Real Madrid en Paraguay: Star+, ESPN2 Sur

Inter vs. Real Madrid en Reino Unido: BT Sport App, BTSport.com , BT Sport Extra, Talksport 2 Radio UK

Inter vs. Real Madrid en Estados Unidos: Paramount+, TUDN App, Galavision, Univision NOW, TUDN.com

Inter vs. Real Madrid en Uruguay: Star+, ESPN2 Sur

Inter vs. Real Madrid en Venezuela: Star+, TLT Venezuela.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Inter EN VIVO vía ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo ver Real Madrid vs. Inter ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Real Madrid vs. Inter por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Inter?

Para acceder a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Inter, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.