Los hinchas de Alianza Lima parecen estar viviendo un sueño en la presente Liga 1 Betsson, ya que en estas 10 primeras jornadas de la Fase 2, los blanquiazules no han perdido hasta el momento. Si bien todo el equipo técnico y los futbolistas son los responsables de este logro, en las últimas fechas hay un nombre que ha resaltado: el de Jefferson Farfán.

El atacante peruano, que llegó del Lokomotiv de Rusia, viene siendo la figura del equipo íntimo, pues en las dos últimas jornadas, dos de sus tantos le han dado la victoria al equipo de sus amores. Precisamente, la ‘Foquita’ se pronunció sobre ambas anotaciones.

“Estoy muy contento, de verdad que es un sueño para mí y más contento por el grupo que hizo un trabajo importante” , manifestó.

Respecto al gol de tiro libre del último domingo ante Binacional, Farfán indicó que, previo al duelo, venía practicando estos disparos de larga distancia.

“Siempre me pongo a practicar días antes del partido, en mis otros clubes también he tenido oportunidad de hacer goles de tiro libre y esta vez me salió con el equipo de mis amores. Espero que me puedan salir muchos más”, contó.

Si bien lograron quedarse con los tres puntos, el atacante aliancista hizo una evaluación del equipo que, al finalizar el primer tiempo, se fue con el marcador abajo por 2-0.

“Sabíamos que con lo que hicimos en el primer tiempo ayer no alcanzaba. Salimos con otra actitud en el segundo tiempo y pudimos conseguir un resultado positivo (...) El equipo no puede bajar los brazos nunca, lo hablamos en el entretiempo y se vio en cómo afrontamos la segunda parte”, explicó.

Con la victoria de ayer, Alianza Lima sumó 24 unidades y ha consolidado en el primer lugar de la Fase 2. Los íntimos vienen siendo perseguidos por Melgar, UTC y Sporting Cristal, con 18 puntos.