‘Kun’ Agüero: “Volvería a firmar por el Barcelona”

Sergio ‘Kun’ Agüero llegó esta temporada como uno de los flamantes fichajes del FC Barcelona procedente del Manchester City. El goleador argentino se despidió del equipo inglés para tomar un nuevo reto en su carrera futbolística. Su destino estaba nuevamente en España para jugar esta vez por el cuadro azulgrana. Agüero llegó junto con Eric García, también compañero del ‘Kun’ en el City, y Memphis Depay, exjugador del Olympique Lyon.

El experimentado delantero de 33 años aún no podido debutar con su nuevo equipo debido a una lesión en el gemelo de la pierna derecha, por lo que se ha perdido el inicio de la temporada de LaLiga, donde el FC Barcelona marcha en la cuarta posición con siete puntos en tres jornadas.

En medio de su proceso de recuperación, Sergio Agüero ha brindado una entrevista al medio español RAC1, en el programa Tú dirás. Allí comentó que llegó al club culé sabiendo que este pasaba por una gran crisis económica. El dinero fue lo menos importante para poner su firma.

“Sí, sin duda, volvería a fichar por el Barcelona. Por el nombre del club hay muchos jugadores que están dispuestos a renunciar a dinero por venir. Y si el club mejora económicamente y va bien, imagino que recompensará a los más jóvenes. No a mí, que ya tengo una edad. En cualquier situación en la que estuviera el club hubiera venido seguro”, comentó el ‘Kun’.

Agüero salió del Manchester City después de 10 años y siendo el máximo goleador en la historia de los citizens. En la entrevista con el mencionado medio habló del inicio de las conversaciones con el FC Barcelona. “Cuando llegó la charla con el Barcelona sabía que económicamente no estaba bien, pero le dije a mi agente que me daba lo mismo el dinero, que quería ir al Barça. No iba a ganar lo del City, pero quería venir. Cualquier jugador quiere estar en el Barza. Cuando surgió la posibilidad dije que sin duda quería venir y que lo arreglara como fuese”, dijo.

El artillero argentino también comentó la salida de Messi: “Yo hablaba con Leo, pero mucho no le preguntaba, no le quería molestar. Sí me dijo en la Copa América que parecía que se estaba arreglando lo suyo, pero no hablamos más de eso. Al regreso me dijo que intentaba llegar a un acuerdo, pero pasó lo de aquel jueves y me quedé en shock, como todos”.

Dentro de las aspiraciones que tiene el ‘Kun’ están ganar la liga española y la Copa del Rey, ambos títulos que no consiguió cuando militó en el Atlético de Madrid, además de intentar ganar la Champions League. “El Barza por ser el Barza tiene que pelear por todos los títulos, en la Champions no somos favoritos, pero los rivales nos tienen un respeto (...). Mucha gente no espera una gran actuación nuestra en Champions, pero a esos yo les digo, cuidado con el Barza”.