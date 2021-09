Este jueves 9 de setiembre se llevará a cabo el Brasil vs. Perú en Recife por la décima jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. La selección brasileña, que llega a este compromiso envuelta en una polémica, buscará alargar su invicto, mantener el primer lugar de la tabla y asegurar su casi clasificación a la próxima cita mundialista.

Con 21 puntos producto de siete triunfos de manera consecutiva, el entrenador ‘Tite’ colocará lo mejor que tiene en el campo de juego para medirse con la selección peruana, a la cual enfrentará por cuarta vez en menos de un año: uno por el proceso eliminatorio y dos por Copa América.

Para este choque, ‘Tite’ no podrá contar con algunas figuras, como por ejemplo Ederson, Alisson, Fabinho, Gabriel Jesus, Firmino, Raphina, Thiago Silva y Fred, quienes no recibieron el visto bueno de sus clubes y no lograron sumarse al plantel carioca para disputar el proceso clasificatorios. A estos nombres se le suma el de Marquinhos, quien fue desconvocado por la CBF debido a que no estaba claro si se confirmaba su suspensión ante Argentina (encuentro pospuesto) o recién lo cumplirá ante Perú.

De esta manera, el estratega brasileño hará uso de algunos futbolistas que militan en su país sumado a algunas estrellas, como por ejemplo Eder Militao (Real Madrid), Casemiro (Real Madrid) y Neymar (Paris Saint-Germain) , quien será el encargado de comandar el ataque de la Canarinha.

Brasil vs. Perú: posible once de la selección brasileña

Wéverton; Danilo, Eder Militao, Lucas Verísimo, Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Éveron Ribeiro; Lucas Paquetá y Neymar.

