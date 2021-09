Colo Colo vs. Everton EN VIVO se enfrentan en el Estadio Fiscal de Talca por la gran final de la Copa Chile MTS 2021. Este compromiso será transmitido por TV desde la señal de TNT Sports 2 y TNT Sports HD en territorio chileno, pero puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con la guía de horarios, alineaciones confirmadas de ambos clubes y el marcador actualizado minuto a minuto en La República Deportes.

Colo Colo vs. Everton: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. Everton ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 4 de septiembre ¿A qué hora? 3.30 p. m. (Perú), 4.30 p. m. (Chile) ¿Dónde? Estadio Fiscal de Talca ¿En qué canal? TNT Sports 2, TNT Sports HD

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Everton?

En territorio chileno, el partido Colo Colo vs. Everton se disputará desde las 4.30 p. m. (3.30 p. m. en el horario peruano). Revisa desde qué hora ver el encuentro en otros países de la región.

Chile: 4.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

Colo Colo tiene esta tarde la gran posibilidad de coronarse bicampeón de la Copa Chile cuando se mida en Talca contra Everton de Viña del Mar. El cuadro albo, puntero en su liga local, quiere conseguir su primer título de la temporada para continuar de forma favorable su andar en el Campeonato AFP PlanVital.

El último rival que el Cacique tuvo que superar para llegar a esta instancia fue Unión Española. En una serie de semifinales que se definió prácticamente en el duelo de ida, los dirigidos por Gustavo Quinteros superaron a los hispanos por un global de 7-2, con lo cual parten como favoritos para revalidar su corona.

Los ruleteros, por su parte, sufrieron para asegurar la clasificación contra Coquimbo Unido, pero al final supieron aguantar el empate 0-0 en la vuelta para hacer valer su victoria 2-1 de la ida. En su regreso a una final luego de cinco años, el conjunto auriazul quiere cobrarse la revancha ante el club que lo derrotó en esa temporada para sumar su segundo título.

Colo Colo y Everton ya jugaron dos veces en este 2021, con balance de dos triunfos para los capitalinos. La buena racha del Eterno Campeón se extiende hasta los seis cotejos oficiales consecutivos sin perder frente a su rival de turno.

¿Qué canal transmite Colo Colo vs. Everton?

La transmisión del partido Colo Colo vs. Everton por televisión estará a cargo de los canales TNT Sports 2 y TNT Sports HD, cobertura solo válida dentro del territorio chileno.

¿Cómo ver Colo Colo vs. Everton por internet?

Para que no te pierdas la transmisión ONLINE del partido Colo Colo vs. Everton, sintoniza la señal de Estadio TNT Sports, servicio de streaming de la cadena TNT Sports, donde tienes a tu disposición toda la programación regular de este canal. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes revisar las incidencias del compromiso a través de La República Deportes.

¿Dónde juegan Colo Colo vs. Everton?

El escenario donde se jugará el partido Colo Colo vs. Everton será el Estadio Fiscal de Talca, recinto deportivo ubicado en la comuna del mismo nombre, en la región de Maule.

Historial reciente de Colo Colo vs. Everton

Everton 0-2 Colo Colo | 18.04.21

Colo Colo 1-0 Everton | 10.01.21

Everton 1-1 Colo Colo | 28.10.20

Everton 1-2 Colo Colo | 12.10.19

Colo Colo 2-1 Everton | 07.09.19.

Posible alineación de Colo Colo vs. Everton

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Leonardo Gil, Ignacio Jara, Joan Cruz; Pablo Solari y Javier Parraguez.

DT: Gustavo Quinteros.

Everton: Franco Torgnascioli; Denil Maldonado, Julio Barroso, Diego Oyarzún; Cristopher Medina, Christian Bravo, Rodrigo Echeverría, Benjamín Berríos, Dylan Zúñiga; Juan Cuevas y Mitchell Wassenne.

DT: Roberto Sensini.

