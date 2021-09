El Gobierno dio luz verde para que la ‘Bicolor’ juegue hoy ante Uruguay y el domingo ante Venezuela con el 20% de aforo del Nacional por las Eliminatorias a Qatar 2022. Sin embargo, este retorno, en medio de una pandemia, se dará bajo medidas de bioseguridad.

Solo podrán acceder las personas mayores de 18 años que hayan recibido dos dosis de vacuna contra la COVID-19 y tengan una constancia digital de esto último. Con respecto a la entrada al Estadio Nacional, se confirmó que las puertas se abrirán cuatro horas antes del cotejo y que todas las tribunas estarán habilitadas.

“Tendremos alrededor de 8 mil personas. Está considerado el ingreso escalonado. Las puertas de Norte y Sur estarán abiertas desde las 4:00 p.m., mientras que con Oriente y Occidente será desde las 6:00 p.m. Respecto a la ubicación, se mantendrá la distancia de una persona, dos espacios vacíos y luego otra persona. Además tendrán que asistir con doble mascarilla, una de ellas tiene que ser KN95. No está permitido el ingreso de bebidas o comida. Esperamos que la gente en el estadio no se quite la mascarilla en ningún momento”, señaló el presidente del IPD, Gustavo San Martín, quien a su vez indicó que “hay un número de abonados desde el año pasado que no solicitaron la devolución, ellos tienen garantizadas sus entradas. El resto son las que se pondrán a la venta”.

San Martín también aseguró que por ahora el permiso es solo para los partidos que disputará la selección peruana en esta jornada triple de eliminatorias, pero que también podría darse más adelante en la Liga 1. “En el futuro, para otros partidos de local, se tendría que repetir el mismo procedimiento y trámite. Se utilizarán las cuatro tribunas y los palcos del estadio”.

