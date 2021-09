James Rodríguez en eliminatorias: juntan miles de firmas para que vuelva a la Tricolor

James Rodríguez, una de las figuras más reconocidas y aclamadas de la selección colombiana de fútbol, no atraviesa su mejor momento y su carrera parece tener un bajón que hasta el día de hoy le ha impedido jugar los últimos partidos de Eliminatorias Qatar 2022. Ante esto, la hinchada cafetera ha puesto en marcha un movimiento para que el centrocampista vuelva a vestir la camiseta número 10 con los colores de su país.

El nivel futbolístico del deportista, que le permitió llegar a grandes equipos como el Real Madrid o Bayern Munich, parece no ser el mismo. Por si las cosas no pudiesen marchar peor, su paso actual por el Everton en la Premier League no le ha permitido destacar.

Aunque no se le ve jugar desde hace tiempo, el colombiano sigue siendo querido por la hinchada cafetera. Por ello, mediante la iniciativa de un seguidor, se han logrado juntar un poco más de 7.000 firmas para que el mediocampista vuelva a ser convocado para la selección.

El movimiento virtual se lleva a cabo por medio de la página de Change.org (sitio web destinado a reclamos sociales) bajo el titular “¡Queremos a James Rodríguez en la selección de Colombia!”.

Hace solo dos días, al finalizar agosto, las firmas llegaban a cerca de 4.000, lo que supone un crecimiento de 3.000 firmas en casi dos días. De llegar a más, según lo que indica el portal, la petición tendrías “más probabilidades de lograr respuesta de las autoridades”.

Petición a favor de James Rodríguez en la plataforma. Foto: Change.org

La existencia de esta movida virtual también se viralizó en Twitter con el hashtag #LaSeleConJames, que comenzó gracias a Camilo Triana, un ciudadano de Bogotá que —al igual que varios hinchas de la Tricolor— sueña con ver nuevamente en la escuadra al centrocampista de 30 años.

Por su parte, Reinaldo Rueda no demuestra mucho interés en la convocatoria del jugador hasta el momento. De hecho, la ausencia de Rodríguez bajo su mando ha provocado distintos rumores en la prensa colombiana, en los que se señala que no habría un buena relación entre ambos.

De momento, el equipo continúa disputando los partidos que tiene programado para la fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022. En su duelo más reciente disputado este jueves 2 de septiembre, empató 1-1 ante Bolivia.