La selección de Brasil se enfrenta a Chile este jueves 2 de setiembre por la novena fecha de las eliminatorias a Qatar 2022. No obstante, la imparable Verdeamarela, que hasta la fecha sigue invicta, para este compromiso no contará con todo su plantel. Esto, debido a que los seleccionados de ‘Tite’ también juegan en las ligas de Europa y sus clubes no les dieron permiso.

Aunque el DT tiene a más de 30 futbolistas a los que podría citar sin inconvenientes, a las nueve bajas, entre ellos la del capitán Thiago Silva; los porteros Alisson y Ederson; y los atacantes Richarlison, Gabriel Jesus y Roberto Firmino; se suman las del volante Claudinho y el atacante Malcom, ambos del Zenit de Rusia, que los presionó para que regresaran de inmediato tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Todos los convocados ausentes deben participar en las ligas más importantes de Europa como la Premier League y la Champions Legue, por lo que sus equipos no permitieron que regresen.

En ese sentido, la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB) comunicó que recurrirá a la FIFA con el fin de que “se impongan al Zenit todas las sanciones aplicables”, de acuerdo con la normativa del ente rector del fútbol mundial.

“Los jugadores recibieron constantes comunicaciones de su club, el Zenit de San Petersburgo, obligándolos a que regresaran este miércoles a Rusia”, indicó la CBF en un boletín.

La queja también alcanza a los clubes ingleses que no soltaron a sus atletas como Liverpool, Manchester City, United, Chelsea y Leeds. Para la CBF, el único exceptuado es Everton, que para los JJ. 00. sí liberó a Richarlison, pero para las eliminatorias se negó, aunque esto no fuera obligatorio, según las reglas de la FIFA.

Entre los reemplazos, en un principio, también estaba Matheus Nunes, que es mediocampista del Sporting de Lisboa, pero tampoco podrá vestir la camiseta brasileña, ya que no tiene el esquema de vacunación completo, según la CBF.

Sin embargo, medios brasileños y portugueses aseguran que no viajó porque decidió jugar con la selección de Portugal en lugar de la de Brasil.