Cristiano Ronaldo: fichaje bomba

El mercado de pases de Europa superó todas las expectativas en sus días finales. Y es que mientras todos estábamos a la espera de la confirmación de la llegada de Kylian Mbappé -sigue siendo una posibilidad- al Real Madrid, uno de los mejores jugadores del mundo nos lanzó el anzuelo para involucrarnos en una negociación que sí era una realidad.

El día en Turín se inició con dos noticias bombas que tenían el mismo protagonista: Cristiano Ronaldo. Mientras Massimiliano Allegri, técnico de Juventus, confirmaba en conferencia de prensa que el portugués daba un paso al costado, el delantero abordada su avión privado aún con destino desconocido para muchos. “Ayer Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar con la Juventus. Por ese motivo no entrenó y no será citado para el partido ante el Empoli. Hay que agradecer a Ronaldo lo que ha hecho, también como ejemplo entre los jóvenes. Pero como dije, debemos continuar”, confesó el entrenador italiano.

¿Decepcionado con Ronaldo? Absolutamente no. Cristiano tomó una decisión. En la vida las cosas pasan. Hablamos el viernes pasado. Le dije que en Údine estaría en el banquillo y me dijo que se quedaría. Luego la situación del mercado ha cambiado y hay que aceptarlo con serenidad. En la Juve, los que quieren quedarse, se quedan”, sentenció.

Palabras que remecieron el mundo del fútbol y las especulaciones no cesaron. El Manchester City fue la primera opción para muchos, debido a los rumores que circularon los últimos días, sin embargo, al parecer, esa fue la última opción para ‘CR7’. Solo pasaron unas horas para que el anuncio se hiciera oficial.

Vuelve a casa

A través de una publicación en redes, el Manchester United hacía realidad el sueño de miles de hinchas. El ídolo volvía a casa más fuerte, más experimentado, más ganador. Cristiano se fue del Manchester United con 1 Balón de Oro, 1 Champions League y 145 goles a nivel absoluto. Hoy, después de 12 años, vuelve con 5 Balones de Oro, 5 Champions League y con 783 goles oficiales. Llegó siendo juvenil, vuelve convertido en una leyenda. El United pagará 15 millones de euros fijos más 8 millones en variables, según precisó el periodista de Sky Sports Fabrizio Romano. Esta información fue ratificada por Simon Stone, reportero de fútbol para la BBC Sport. ‘CR7’ se despidió de la ‘Juve’ en redes publicando un video con sus mejores goles y las copas que alzó, vistiendo la camiseta de la ‘Vecchia Signora’, acompañado por un texto de agradecimiento. “Hoy salgo de un club increíble, el más grande de Italia y seguramente uno de los más grandes de toda Europa. Di mi corazón y mi alma por la Juventus y siempre amaré la ciudad de Turín hasta mis últimos días”, expresó.

El portugués se vestirá nuevamente de rojo en Old Trafford junto a Edison Cavani y Pogba para conformar un poderío con miras a la Champions League, donde deberá enfrentar al Villarreal, Atalanta y al Young Boys en el grupo F. La Premier League también lo espera, donde esperamos verlo brillar para el bien del fútbol europeo y mundial.

El valor de ‘CR7′

15 millones de euros fijos más 8 millones en variables pagarán los ‘Diablos Rojos’ a Juventus por el pase del delantero portugués que dejó Turín ayer.

45 millones de euros es el valor actual de ‘CR7’, cuyo valor más alto fue 120 millones de euros (2014 y 2018).

29 millones de euros anuales ganará el delantero portugués en el United por las próximas dos temporadas.

La inminente partida de Mbappé

Las próximas horas se anticipan decisivas para desbloquear definitivamente el futuro de Kylian Mbappé, pues el PSG habría aceptado negociar con el Real Madrid, luego de que la ‘Casa Blanca’ lanzará la oferta de 170 millones fijos más 10 en variables. Sin embargo, hay otra pieza que se suma a la negociación, pues se habla de que el cuadro parisino desea contar con Erling Haaland, quien ya tendría un acuerdo con Real para la próxima temporada.

