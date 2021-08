Cienciano y Cusco FC se miden este viernes con distintos objetivos

Cienciano se verá la cara mañana con su compadre, el Cusco FC. Desde hace algunos años ambos equipos cusqueños han sido protagonistas de reñidos encuentros y duras batallas, aunque algunos hinchas consideran que este no es el clásico del Cusco, lo cierto es que los dos cuadros sienten un sabor especial al enfrentarse.

El ‘Papá' tiene la moral al tope tras dos victorias consecutivas ante Vallejo y Deportivo Binacional. Los rojos sienten que este duelo es la oportunidad de consolidar una racha ganadora en el torneo. El equipo imperial por fin tendrá en el banco a su nuevo entrenador, Gerardo Ameli, quien el 25 de agosto se integró a los trabajos de sus pupilos.

“En este primer momento presencial (del entrenamiento), nos llevamos una grata impresión. Vemos a los jugadores muy entusiasmados, muy metidos con el partido de mañana que es parte de lo que nos propusimos en esta etapa del torneo”, fueron las primeras palabras de Ameli en entrevista ofrecida por el club.

Se nota que Ameli no se guarda nada y que se preocupa de los más pequeños detalles que tienen que ver con su trabajo, “tranquilo, siempre estoy atento y pendiente de todos los aspectos que me involucran o me interfieren y estoy en esa tarea, pero sí muy orgulloso de pertenecer a este proyecto”, dijo.

Por su parte, los del Cusco FC están obligados a ganar para alejarse del fantasma de la baja y para hacer justicia a la inversión que realizaron a principio de año. Los aurinegros vienen de perder ante Cristal (4-1) y ante Manucci (3-2). Los cinco puntos que sumaron en fase dos preocupa a los dirigentes y sus hinchas que ven en el acumulado solo 12 unidades. El choque se realizará a las 3.30 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva.