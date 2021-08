Alessandro Burlamaqui: “Agradecido con España, pero estoy comprometido con el Perú”

Alessandro Burlamaqui ha dejado en claro, una vez más, que su intención es defender la camiseta de la selección peruana en partidos oficiales. Pese a que el joven zaguero del Valencia CF creció en España y ha vivido la mayor parte de su vida en ese país, el amor que le inculcaron sus padres hacia nuestra nación no ha hecho más que confirmar su decisión tomada .

En diálogo con Gol Perú, el futbolista del cuadro che reveló estar muy agradecido con la nación europea, pero aseguró que se encuentra “muy comprometido con el Perú”, país que ya defendió en las divisiones menores.

“ Siempre voy a estar agradecido con España porque es el país donde me he criado, me he visto evolucionar, pero yo he dicho que estoy comprometido con el Perú y es el país donde quiero jugar”, empezó Alessandro Burlamaqui.

En esa misma línea, el zaguero de 19 años fue enfático en decir que sus padres le inculcaron el amor y valores hacia nuestro país. “En general, muchas cosas, la comida, la cultura, la gente. Siempre me han intentado inculcar un poco el Perú y, día a día, en España intentamos comer comida peruana. Siempre tratamos de mantener el contacto con el Perú”, precisó.

También se refirió a su suplencia en el Valencia CF. “La convocatoria siempre la hace el míster (Bordalás), es el que decide y lo que decida será lo mejor para el equipo. Yo trabajo día a día con la mejor intensidad y ganas de poder estar en la convocatoria”, finalizó Burlamaqui.

