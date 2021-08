Peñarol vs. Sporting Cristal EN VIVO se enfrentan este miércoles 18 de agosto por la vuelta de los cuartos de final en la Copa Sudamericana 2021. La transmisión de este compromiso, que se disputará en el Estadio Campeón del Siglo, estará a cargo de DirecTV Sports a partir de las 5.15 p. m. (hora de Perú) y 7.15 p. m. (hora uruguaya).

Para que no te pierdas este y otros partidos del torneo continental, revisa la cobertura ONLINE de La República Deportes, donde podrás informarte del desarrollo minuto a minuto del compromiso, conocer las alineaciones confirmadas de ambos clubes y ver los videos de los goles.

Peñarol vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Miércoles 18 de agosto ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú), 7.15 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Campeón del Siglo ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Sporting Cristal?

En territorio peruano, el partido Peñarol vs. Sporting Cristal se jugará desde las 5.15 p. m. Si quieres ver el encuentro desde otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

Perú: 5.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (jueves 19).

Peñarol tiene la gran chance de sellar en casa, y con el aliento de su público, su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2021. El rival a eliminar será Sporting Cristal, al cual venció 3-1 en Lima por el choque de ida, resultado que le da un amplio margen de ventaja de cara a la revancha.

El Carbonero fue efectivo en el Estadio Nacional, pues apenas a los 20 minutos ya ganaba con tantos de Agustín Álvarez y Facundo Torres. En el complemento se complicó con el descuento, pero Walter Gargano apareció en la agonía del partido para sellar la victoria.

Para el conjunto rimense, las posibilidades de darle vuelta a la llave son escasas. El gol de Omar Merlo a los 90 minutos del primer cruce le dio una fugaz esperanza, que se diluyó con el tercer tanto del club uruguayo. Por si fuera poco, Alejandro Hohberg, el jugador más determinante de los rimenses, será baja para este segundo enfrentamiento.

Peñarol y Sporting Cristal se han visto las caras siete veces por torneos internacionales. El balance de sus duelos arroja saldo positivo para el Manya: dos victorias y cinco empates. En Uruguay, los mejores resultados conseguidos por el cuadro peruano fueron empates 1-1.

¿Qué canal transmite Peñarol vs. Sporting Cristal?

En Perú y otros países de Sudamérica, el partido Peñarol vs. Sporting Cristal irá por la señal de DirecTV Sports. En Argentina, Paraguay y Uruguay, en cambio, ESPN 2 será la señal encargada de transmitirlo.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: DirecTV Sports

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

España: DAZN, DAZN 4.

¿Dónde sintonizar DirecTV Sports para ver Peñarol vs. Sporting Cristal?

En los países donde la transmisión del partido Peñarol vs. Sporting Cristal irá por la señal de DirecTV Sports, se podrá ver el encuentro en los siguientes canales de DirecTV:

Chile: canal 610 (SD), 1610 (HD) y 4000 (4k)

Colombia: canal 610 (SD), 1610 (HD) y 4000 (4k)

Ecuador: canal 610 (SD), 1610 (HD) y 4000 (4k)

Perú: canal 610 (SD), 1610 (HD) y 4000 (4k)

Venezuela (Simple TV): canal 111 (SD) y 1612 (HD).

¿Cómo ver Peñarol vs. Sporting Cristal vía DirecTV Sports ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Peñarol vs. Sporting Cristal por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV, donde podrás ver la programación de DirecTV Sports. En caso de que no tengas acceso, puedes mantenerte informado del desarrollo minuto a minuto de este compromiso con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo contratar DirecTV GO para ver Peñarol vs. Sporting Cristal?

Si quieres seguir el partido Peñarol vs. Sporting Cristal por DirecTV GO, contrata este servicio en la página web directvgo.com. Para suscribirte, crea tu cuenta de usuario ingresando tus datos y accediendo al periodo de prueba gratuito por 7 días (el costo del servicio es de 39 soles mensuales en el plan básico y 65 soles en el plan full). Si ya eres cliente de DirecTV, puedes ver DirecTV GO sin costo alguno.

¿Cuál es la programación de DirecTV Sports?

Además de la transmisión de partidos como Peñarol vs. Sporting Cristal, DirecTV Sports ofrece la cobertura completa de la Copa Sudamericana 2021. También puedes ver partidos de la Liga MX, LaLiga Santander, entre otros torneos del fútbol europeo y ligas de otros deportes como la NBA.

