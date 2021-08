Villarreal vs. Granada EN VIVO EN DIRECTO se enfrentan este lunes 16 de agosto a la 1.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora española) por la fecha 1 de LaLiga Santander en el Estadio de la Cerámica. El duelo entre el Submarino Amarillo y los Rojiblancos será televisado por ESPN. Asimismo, podría darse el debut del defensor peruano Luis Abram. Si no cuentas con este canal, podrás seguir la transmisión ONLINE GRATIS vía LIVE STREAMING en La República Deportes, donde encontrarás la previa, las alineaciones, el minuto a minuto y el resumen con los goles y mejores jugadas.

Villarreal vs. Granada: ficha de partido

Partido Villarreal vs. Granada ¿Cuándo juegan? HOY lunes 16 de agosto ¿A qué hora? 1.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio de la Cerámica ¿En qué canal? ESPN.

Villarreal vs. Granada: posibles alineaciones

Villarreal: Sergio Asenjo; Alfonso Pedraza, Aissa Mandi, Raúl Albiol, Juan Foyth; Alberto Moreno, Étienne Capoue, Manu Trigueros, Yeremi Pino; Boulaye Dia, Gerard Moreno.

DT: Unai Émery.

Granada: Aarón Escandell; Carlos Neva, Luis Abram, Domingos Duarte, Dimitri Foulquier; Maxime Gonalons, Luis Milla, Monchu; Antonio Puertas, Luis Suárez, Darwin Machís.

DT: Robert Moreno.

Villarreal vs Granada: ¿Debuta Luis Abram en LaLiga?

Para el duelo Villarreal vs. Granada por el inicio de LaLiga Santander, el peruano Luis Abram podría hacer su debut en el fútbol español. El entrenador Robert Moreno lo consideró dentro de la lista de convocados para este cotejo .

Granada debuta en LaLiga ante Villarreal. Foto: web Granada

¿A qué hora juega Villarreal vs. Granada por LaLiga?

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Italia: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Villarreal vs. Granada EN VIVO y EN DIRECTO?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Chile: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur.

¿Cómo ver Villarreal vs. Granada EN VIVO EN DIRECTO vía ESPN?

DirecTV

Argentina: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Chile: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Colombia: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Ecuador: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Perú: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Uruguay: canal 621 (SD) y 1621 (HD).

Movistar TV

Colombia: canal 483 (SD) y 884 (HD)

Chile: canal 480 (SD) y 884 (HD)

Perú (satélite): canal 483 (SD) y 884 (HD)

Perú (cable): canal 504 (SD) y 740 (HD)

Venezuela: 483 (SD).

Claro TV

Chile: canal 174 (SD) y 474 (HD)

Colombia (satélite): canal 510 (SD) y 540 (HD)

Colombia (cable): canal 511 (SD) y 1511 (HD)

Perú (satélite): canal 36 (SD) y 1711 (HD)

Perú (cable): 65 (SD) y 523 (HD).

Tigo

Bolivia: 508 (SD) y 701 (HD).

¿Cómo seguir el Villarreal vs. Granada ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Villarreal vs. Granada, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN por la que podrás acceder a toda la programación de este canal deportivo y sus derivados. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

