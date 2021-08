Navarro: “Si tenemos once jugadores para jugar contra Sport Boys, vamos los once a jugar”

Deportivo Municipal no la pasa nada bien en la Liga 1 Betsson. La ‘Academia’ acumula dos derrotas consecutivas ante Ayacucho FC y Alianza Lima. Para colmo de males, la escuadra edil reportó siete casos de coronavirus dentro del plantel tras las pruebas de rigor realizadas a la plantilla del club.

En entrevista a RPP, el DT de Municipal, Franco Navarro, se refirió a la ola de contagios que sufrió su equipo, pero descartó postergar su próximo duelo ante Sport Boys. “ Si tenemos once jugadores para jugar contra Sport Boys, vamos los once a jugar . Nosotros estamos en una situación delicada, pero hay jugadores en el plantel. Vamos a jugar con los que tengamos disponibles. Esperemos que entre hoy y mañana no haya otra novedad”, apuntó.

Navarro recalcó que en lo que menos piensa ahora es en el fútbol, pues considera más importante que los jugadores contagiados puedan recuperarse satisfactoriamente de la enfermedad. “ Lo más importante es la salud y recuperación de los chicos. Todos los días se insiste en el cuidado y se toman las precauciones, pero hay variantes que afectan de manera más agresiva”, indicó.

Por las palabras de Navarro, todo señala que Deportivo Municipal enfrentará a Boys este miércoles 18 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva a las 15.30. La escuadra edil se ubica actualmente en la octava casilla de la Fase 2 de la Liga 1 con ocho puntos a seis del líder Alianza Lima.

