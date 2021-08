Paolo Guerrero tras volver al gol con el Inter: “Pase por momentos muy difíciles”

El capitán ya retumba las redes. Paolo Guerrero volvió a anotar a poco del inicio de la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. El Inter de Porto Alegre se impuso 4-2 ante Fluminense por el Brasileirao y el peruano marcó en los minutos finales luego de una gran corrida desde la mitad de la cancha. Tras finalizar el duelo, se manifestó sobre los momentos complicados que afrontó en los últimos meses.

“Estoy muy feliz por volver a marcar, el gol no sale de mi cabeza. Pase por momentos muy difíciles que solo yo y mis compañeros sabemos, ellos me veían día a día. Infelizmente tuve que pasar por una segunda cirugía que, gracias a Dios, me permitió jugar al fútbol”, mencionó el capitán de la selección peruana.

A su vez, aprovechó para agradecer a sus compañeros y a su entorno por el apoyo brindado durante su recuperación. También se refirió al presente de su equipo y lo importante que fue conseguir los tres puntos. “Ahora a continuar trabajando y disfrutar esta victoria. Tenemos que ir para la cima, que es donde el Inter merece estar”, sentenció.

El Inter se ubica en la novena posición del campeonato brasileño con 21 puntos y, con la vuelta del delantero, esperan ubicarse un los primeros lugares del torneo local. Recordemos que hace unas semanas fue eliminado por el Olimpia de Paraguay de la Copa Libertadores.

Lo anotación de Guerrero también la celebran desde la Videna. La próxima fecha triple por las Eliminatorias Qatar 2022 se desarrollará en las próximas semanas y Gareca no podrá contar con Gianluca Lapadula para el primer cotejo. Tener al máximo goleador en la historia de la selección le brinda más alternativas en ataque al entrenador argentino.

