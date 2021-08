DT del Bayern Múnich lanzó duras críticas al fichaje de Lionel Messi por el PSG

Lionel Messi llegó al PSG y su fichaje por el club parisino removió los cimientos del fútbol mundial. Con la llegada del argentino, el Paris Saint Germain se ha convertido en un firme candidato al título de la Champions League y sus principales rivales en búsqueda de la ‘Orejona’ no dudaron en referirse al sonado pase.

Julian Nagelsmann, técnico del Bayern Múnich –equipo campeón de la Champions 2019-2020-, criticó el fichaje de Messi por el PSG. En una conferencia de prensa previa al debut del elenco muniqués en la Bundesliga, el estratega alemán disparó contra la gestión económica del cuadro parisino y el Fair Play Financiero .

El DT alemán lamentó que “algunos clubes tengan más facilidades que otros” en referencia a los millonarios fichajes de algunos equipos. También indicó que “se tiene que frotar los ojos de asombro al ver algunas cosas en un fichaje visto recientemente”.

Nagelsmann reconoció no ser un experto en temas de manejo económico en los clubes, pero eso no significa que no esté informado sobre esos temas. “Sé lo mismo que cualquier periodista. No son solo los números de los que se habla, ya que hay que sumar otras cantidades que no se publican y que suponen más dinero ”, declaró.

También manifestó que el fichaje de Messi por el PSG no debe de ser fácil de financiar y que “no entiende cómo alguien puede permitir ese tipo de traspaso”. Como se sabe, Nagelsmann llegó al banquillo del Bayern para disputar la temporada 2021-2022. El principal fichaje del cuadro bávaro fue el defensor Dayot Upamecano, por el que pagaron 40 millones de euros .

