España vs. Brasil EN VIVO se enfrentan este sábado 7 de agosto en la final del fútbol masculino por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La transmisión de este compromiso, que se disputará a partir de las 6.30 a. m. (hora de Perú), 8.30 a. m. (horario brasileño) y 1.30 p. m. (hora española), estará a cargo de Claro Sports.

Para que no te pierdas esta definición, puedes revisar la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas de ambas selecciones, el relato minuto a minuto de las mejores jugadas y la recopilación en video de los goles.

España vs. Brasil: ficha del partido

Partido España vs. Brasil ¿Cuándo juegan? Sábado 7 de agosto ¿A qué hora? 6.30 a. m. (Perú), 8.30 a. m. (Brasil), 1.30 p. m. (España) ¿Dónde? Estadio Internacional de Yokohama ¿En qué canal? Claro Sports, TVE La 1

¿A qué hora juegan España vs. Brasil?

En territorio peruano, el partido España vs. Brasil será transmitido a partir de las 6.30 a. m., mientras que en Brasil se inicia a las 8.30 a. m. y en España a la 1.30 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de América.

Las dos selecciones que llegaron como favoritas para quedarse con la medalla de oro en Tokio 2020 se verán las caras en la gran final del torneo de fútbol masculino. España, que cuenta entre sus filas con varios participantes de la última Eurocopa, se medirá a una Brasil que también se reforzó con finalistas de la reciente Copa América.

El combinado ibérico tuvo en Japón a un rival que le exigió hasta el tiempo suplementario en las semifinales. Marco Asensio, con una genialidad en la segunda etapa de la prórroga, le permitió a la Furia Roja clasificar a la final para luchar por su segunda presea dorada en la historia de las Olimpiadas.

La Canarinha, en tanto, se encontró con la férrea resistencia de México en las ‘semis’. El cotejo contra el Tri tuvo que decidirse en la tanda de penales, donde la Verdeamarelha demostró su mayor oficio para imponerse por 4-1.

España y Brasil, con un oro olímpico cada una, registran dos cruces previos en los JJ. OO. con un triunfo para cada uno. El cuadro europeo tiene como su máxima figura a Pedri, mientras que la cuota de talento en el representativo sudamericano estará a cargo de Richarlison.

Posibles alineaciones de España vs. Brasil

España: Unai Simón; Óscar Gil, Eric García, Pau Torres, Marc Cucurella; Mikel Merino, Martín Zubimendi, Pedri González; Marco Asensio, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo.

DT: Luis de la Fuente.

Brasil: Santos; Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Guilherme Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimaraes, Antony, Claudinho, Paulinho; Richarlison.

DT: André Jardine.

¿Qué canal transmite España vs. Brasil?

¿Dónde ver España vs. Brasil vía Claro Sports?

Mira aquí en qué canales puedes ver el partido España vs. Brasil vía Claro Sports desde tu operador de TV por cable o satélite Claro TV según la región en la que te ubiques para que no te pierdas los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

¿Cómo ver España vs. Brasil ONLINE gratis?

Para que no te pierdas la transmisión del partido España vs. Brasil por internet, puedes sintonizar la señal de Marca Claro, canal oficial de YouTube de Claro Sports que te ofrece la cobertura del encuentro gratis. En caso de que no tengas acceso a este servicio, también puedes mantenerte informado con los incidentes de este compromiso a través de La República Deportes.

¿Dónde juegan España vs. Brasil?

El partido España vs. Brasil se jugará en el Estadio Internacional de Yokohama, recinto deportivo que albergó la final del Mundial Corea-Japón 2002.

