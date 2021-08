Tokio 2021: deportistas hicieron referencias a Luffy Franky, personajes de One Piece

Los Juegos Olímpicos Tokio 2021 no solo nos han mostrado imágenes para el recuerdo y arduas competiciones, sino también celebraciones que se han hecho virales en las redes sociales. Por ejemplo, en los últimos días hemos visto a diversos deportistas realizando poses como algunos personajes de One Piece, anime popular no solo en Japón sino también en el mundo entero.

El primero en realizar estas imitaciones fue el atleta griego Miltiadis Tentoglou, quien acabó haciéndose con una medalla de oro en los Juegos Olímpicos . El deportista, que usó el “Gear Second” de One Piece (técnica de Luffy), confesó ser un fanático del manga creado por Eiichiro Oda.

“Se llama ‘Gear Second’ y es del personaje Luffy. Es una especie de potenciador que tiene Luffy. Hace así (se señala al cuerpo y hace como un ruido, imitando cuando las piernas de Luffy comienzan a bombear). Graba todo esto, es buen material”, aseveró luego de ganar la medalla de oro.

Pero Tentoglou no fue el único, pues el representante de Estados Unidos en la disciplina de Lanzamiento de Bala, Payton Otterdahl, durante su presentación ingresó haciendo mímicas de los movimientos característicos del personaje Franky.

Finalmente el italiano Massimo Stano, que consiguió la medalla de oro en la marcha masculina de 20 km, hizo otra referencia a Luffy. Ante ello, la cuenta oficial de One Piece les dedicó a estos tres deportistas imágenes en agradecimiento por lo hecho en Tokio 2021.

Massimo Stano posando como Luffy. Foto: EFE

