Rebecca Quinn, primer deportista trans en ganar una medalla olímpica en Tokio 2020

Rebecca Catherine Quinn se convirtió en el primer deportista abiertamente transgénero y no binario en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El momento histórico llegó luego de que su equipo, la selección femenina de fútbol de Canadá, venciera a Suecia tras la tanda de los doce pasos en Yokohama.

Quinn juega como centrocampista y ya tiene trayectoria con la selección canadiense de mujeres. Esta es su tercera participación en unos JJ. OO., ya que debutó en 2014 y ganó la presea de bronce en Río 2016, aunque recién se declaró como una persona trans en 2020.

Asimismo, integra profesionalmente el OL Reign, un equipo de la Liga Nacional de Fútbol Femenino con sede en Tacoma, Washington, y es compañero de plantel de la estrella estadounidense Megan Rapinoe.

“El primer atleta olímpico abiertamente trans en competir”, escribió en su cuenta de Instagram. “No sé cómo sentirme. Me siento orgulloso de ver a ‘Quinn’ en la alineación y en mi acreditación. Me entristece saber que hubo personas antes que yo que no fueron capaces de vivir su verdad debido al mundo. Me siento optimista por el cambio. Cambio de legislatura. Cambios en las reglas, estructuras y mentalidades”, agregó.

Selección de Canadá se coronó como campeona de fútbol femenino en Tokio 2020. Foto: EFE

La carrera profesional lo lleva desde el 2018 y ha ejercido en países como Suecia, Estados Unidos y Francia. A sus 25 años también es uno de los favoritos del OL Reign y un elemento constante en la selección de Canadá desde su estreno hace siete años.

“Voy a celebrar cuando todos estén aquí”.

“Quiero que se cuente mi historia porque cuando tenemos mucha visibilidad trans, ahí es donde comenzamos a hacer un movimiento y comenzamos a hacer avances en la sociedad”, dijo Quinn al sitio web de su club.

En una conversación con la cadena pública CBC habló sobre la lucha de ser transgénero en una sociedad centrada solo en lo binario y el desafío de ser un modelo a seguir para los jóvenes que experimentan situaciones similares.

“Estoy recibiendo mensajes de jóvenes que dicen que nunca antes habían visto a una persona transgénero en los deportes”, dijo luego de que Canadá derribara por 1-0 a Estados Unidos, que se llevó la medalla de bronce.

“El deporte es la parte más emocionante de mi vida. Si puedo permitir que los niños practiquen los deportes que aman, esa es mi lucha y para eso estoy aquí”, sentenció.

También reflexionó sobre el significado que representa aparecer en unos de los escenarios más importante como deportista abiertamente transgénero.

“Hay niñas transgénero a las que se les prohíbe practicar deportes, mujeres transgénero que enfrentan discriminación y prejuicios mientras intentan perseguir sus sueños olímpicos”, culminó asegurando que su trabajo dentro y fuera de la cancha no termina: “La lucha no ha acabado. Voy a celebrar cuando todos estén aquí”.