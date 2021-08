El Estadio Saitama es el recinto elegido para disputar la semifinal España vs. Japón en el marco de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El anfitrión de la competencia quiere darle una alegría a su gente, por lo que planea conseguir su pase para disputar la medalla de oro ante el ganador de la otra llave entre México y Brasil.

El último obstáculo para la escuadra española de llegar a la final, tras un partido agónico frente a Costa de Marfil (5-2), será la anfitriona Japón, que cuenta con Takefusa Kubo ejerciendo de líder, y siendo la única selección con pleno de victorias en el torneo a pesar de llegar a los penaltis frente a Nueva Zelanda.

Horario del partido España vs. Japón

Las semifinales de los Juegos Olímpicos Tokio 2021 se jugará desde las 6.00 a. m. (hora peruana). En territorio español, el encuentro inicia a la 1.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia, México: 6.00 a. m.

Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay: 7.00 a. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 8.00 a. m.

España, Alemania, Italia, Francia: 1.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido España vs. Japón?

El partido será transmitido en Sudamérica a través de las siguientes señales:

Argentina - TyC Sports y TV Pública

Uruguay - TNU, Tenfield

Paraguay - SNT

Chile - TVN

Perú - Claro

Bolivia - Bolivisión

Brasil - CBC y TSN

Ecuador - RTS

Colombia - Caracol TV

Posible Alineación de España

Unai Simón, Óscar Gil, Eric García, Pau Torres, Cucurella, Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Olmo, Rafa Mir y Oyarzabal.

Posible alineación de Japón

Tani, Hashioka, Yoshida, Hatate, Nakayama, Endo, Tanaka, Doan, Kubo, Soma y Hayashi.

