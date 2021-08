Periodistas argentinos de ESPN hablaron de los refuerzos de Boca Juniors; sobre todo, del arribo del lateral derecho de la selección peruana Luis Advíncula, quien peleará por un puesto con el juvenil Marcelo Weigandt.

Precisamente, el panelista del programa F90, Diego ‘Chavo’ Fucks, fue protagonista de un fuerte debate por el fichaje del popular ‘Bolt’ y expresó su disconformidad tras su llegada.

“(En Boca Juniors) Van a apuntar a las inferiores, pero traen a (Luis) Advíncula para tapar a un juvenil. (Marcelo) Weigandt se fue a foguear a Gimnasia, regresa a Boca y ¿traes a Advíncula? No hay un plan claro”, subrayó Fucks.

“Quiero que me digan qué quieren hacer (en Boca Juniors). Porque si vas con un juvenil, y me traes a Advíncula para tapar a Weigandt, ¿de qué me están hablando?”, continuó.

Cabe destacar que, Luis Advíncula aún no ha jugado con Boca Juniors y ya viene provocando sin sabores en territorio argentino, donde no lo ven como un flamante fichaje para el Xeneize.

