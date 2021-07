Las buenas participaciones de los atletas peruanos en Tokio 2020 hicieron que Eduardo Romay, jugador de la selección peruana de vóley, haga un llamado especial para derrumbar los estereotipos que se tienen en disciplinas como el skate, surf y otras actividades. El capitán de la Bicolor hizo una crítica a este grupo de personas que busca estigmatizar algunos deportes.

El mensaje del voleibolista tuvo una gran acogida en Twitter, pues hizo un llamado a la reflexión de los usuario.

“‘El surf es para pastrulos, el skate para vagos, el Karate para machonas’. Sofi Mulanovich, Lucca Mesinas, Miguel Tudela, Angelo Caro, Ale Grande (entro otros) regalándonos mucho, abriendo puertas, y dando lecciones. Qué lindo el día en que no se escuche que el ‘voley es para cabros’” , fue el escrito del jugador que se desempeña como opuesto.

En conversación con La República, Eduardo indicó cuál es el punto de inicio de este tipo de pensamiento retrógada.

“En el caso del vóley (masculino), el problema no es que sean gays, el problema no es la orientación sexual, el problema es la mentalidad de la gente para insultar a alguien por eso” , indicó el atleta.

A ello agregó: “Ale (Alexandra) Grande y (Angelo) Caro han demostrado la disciplina que hay en su deporte, porque a eso (profesionalismo) no se llega con drogas o alcohol. Es increíble que sean los ejemplos para que la gente abra un poco la cabeza y empiecen a decir que son disciplinados”.

Eduardo pidió frenar los comentarios que dañan “a la gente por su orientación sexual y su raza”.

“Para mi es tan claro e irrefutable como lo que he dicho en Twitter. Hay gente que está diciendo: ‘No, tiene que existir ese tipo de bullying o acoso porque es lo que nos hace más fuertes’. El hecho de justificar un acoso para formar carácter me parece completamente desagradable. Te vas dando cuenta de cómo está la cabeza de la gente. Hay personas que dicen: ‘Son trolls en Twitter’; pero al fin y al cabo hay gente que no da la cara y piensa así, que se esconden en las redes sociales”, nos dice el ‘7′ de la selección peruana de vóley masculino.

Angelo Caro será una especie de referente para las nuevas generaciones, explica Romay. “Ahora cuántos niños están vendo los Juegos Olímpicos por el skate. Cuántos niños han visto a Ángelo destacar y quedar en el top 5 y escuchar a todo el Perú estar orgulloso de él. Cuántos chicos que dicen: ‘Yo quiero ser como él, tengo un ejemplo y es de mi país’ . No estamos hablando de un extranjero, estamos hablando de alguien que vive nuestra realidad”.

“Te das cuenta de cosas tan tontas como los memes que salen ahora. Por ejemplo, hoy he visto un meme. ‘Uy, ahora sí ya le puedes presentar a tu flaco el skater a tus papás’”, menciona el voleibolista, quien hace hincapié en que este tipo de bromas las hacen personas que quieren encasillar los deportes.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.