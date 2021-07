Wilder Cartagena es nuevo jugador del Ittihad Kalba de Emiratos Árabes

Uno más. A pesar de los rumores que lo ubicaban en Rosario Central o el fútbol de Turquía, Wilder Cartagena no tendrá como destino ninguno de esos clubes, pues ya tomó vuelo y ahora se conoce su nuevo equipo. El volante de la selección fue anunciado como flamante jugador del Ittihad Kalba de la liga de Emiratos Árabes y tendrá un contrato por dos temporadas.

“Era la opción del momento y no la quise desaprovechar. Me voy con muchas ganas de hacer las cosas bien y trabajar el doble”, declaró el futbolista a Best Cable antes de partir. Sobre la actualidad del fútbol en Emiratos Árabes, precisó que no prioriza lo económico antes que el aspecto deportivo. “Voy a seguir creciendo, voy a trabajar; por ahí no es una liga de las más competitivas del mundo, pero tiene buenos jugadores porque invierten mucho”, finalizó.

Esta será su primera experiencia en el fútbol asiático. Wilder Cartagena se formó en las divisiones inferiores de Alianza Lima y fue internacional con la selección peruana sub-20 en el Sudamericano del año 2013. A nivel de clubes, debutó con el cuadro intimo y tuvo un paso por Europa en el Vitoria Setúbal de Portugal. Luego regresó al continente para jugar en Alianza Lima, Veracruz de México y Godoy Cruz de Argentina.

El exvolante blanquiazul disputó la última Copa América con la selección peruana y formó parte de los convocados para el Mundial Rusia 2018.

