Selección peruana: los jugadores sin equipo o con futuro incierto tras la Copa América

La Copa América 2021 le permitió a varios futbolistas de la selección peruana consolidarse en el equipo, así como servir de ‘vitrina’ para exhibir su juego y despertar el interés de los clubes que quieran contar con sus servicios. Algunos incluso elevaron su cotización por su buen desempeño, como el delantero Gianluca Lapadula, quien dejará el Benevento de la Serie B de Italia.

Otros jugadores como Luis Abram y Wilder Cartagena, libres tras culminar contrato en la liga argentina, evalúan algunas opciones de cuadros del extranjero. A continuación, repasa dónde podrían arribar los habituales convocados de Ricardo Gareca en la Blanquirroja.

Luis Abram

El defensa central se despidió de Vélez Sarsfield a fines de junio sin haber alcanzado un acuerdo con otro club para continuar su carrera. Por el momento, sigue siendo una incógnita cuál será su próximo destino, aunque algunos medios mexicanos señalan que fue ofrecido a los Tigres de la UANL.

Wilder Cartagena

Cuando parecía que el volante seguiría en el fútbol argentino tras finalizar contrato con Godoy Cruz, la negociación con Rosario Central fracasó y ahora Galatasaray de Turquía suena como la opción más fuerte para cobijar a ‘Wil’, según informan distintos portales deportivos de dicho país.

Abram, Lapadula y Cartagena saldrían del país en el que jugaron la última temporada. Foto: composición GLR/EFE

Gianluca Lapadula

Aunque el ‘Bambino’ todavía tiene vínculo vigente con el Benevento, es un hecho que no seguirá en el club de los brujos, pues no fue inscrito para la nueva temporada. Así como Cartagena, el futuro del delantero podría estar en la Superliga turca (Trabzonspor), aunque en las últimas horas la prensa italiana también especuló con presuntos intereses de Boca Juniors y América de México.

Sergio Peña

‘Peñita’ se despidió del FC Emmen tras consumarse el descenso del club a la Segunda División de los Países Bajos y sigue en la búsqueda de nuevo club. Una ventaja para el mediocampista es que cuenta con nacionalidad española, lo cual facilitará su fichaje por cuadros europeos al no ocupar plaza de extracomunitario.

Luis Advíncula

A diferencia de los casos anteriores, ‘Bolt’ no participó en la Copa América para jugar la promoción con el Rayo Vallecano, la cual ganó y permitió el ascenso de su club a LaLiga Santander. No obstante, su futuro en el cuadro español no es del todo seguro debido al interés manifiesto de Boca Juniors por contar con él, aunque todavía no se ha informado de un acuerdo oficial entre todas las partes.

