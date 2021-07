Liga 1: los jugadores suspendidos para la primera fecha de la Fase 2

A días de retomar la Liga 1 Betsson e iniciar la Fase 2, los clubes de la competencia nacional cierran detalles para regresar al campo y conseguir su objetivo de adueñarse del título de la temporada 2021.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para los equipos de la Primera División, pues son más de 20 jugadores que deberán cumplir con sanciones o tarjetas acumuladas y se perderán el estreno de la segunda parte del campeonato.

Universitario no contará con dos integrantes del once titular como Armando Alfageme y Hernán Novick; Alianza Lima tampoco podrá usar a Jefferson Portales. Conoce la lista de elementos que no estarán presentes en el partido que abrirá la Fase 2:

Alianza Lima:

Jefferson Portales

Universitario:

Hernán Novick

Armando Alfageme

Sporting Cristal:

Marcos Riquelme

Cantolao:

Orlando Núñez

Alianza Universidad:

Edison Chávez

Cristian Carbajal

Ayacucho FC:

Marcos Delgado

Carlos A. Mannucci:

Renzo Alfani

Jean Pierre Fuentes

Binacional:

Andy Polar

Deportivo Municipal:

José Caballero

Marco Saravia

Melgar:

Pedro Ibáñez

Sport Boys:

Jeremy Rostaing

Sport Huancayo:

Jeickson Reyes

César Vallejo:

Renzo Garcés

Christian Ramos

San Martín:

Kevin Ruíz

Saúl Salas

UTC:

Josué Estrada

Liga 1 Betsson - Fase 2: programación de la fecha 1

Luego de que Sporting Cristal se adueñara de la Fase 1, el balón vuelve al gramado para definir al segundo ganador de la Liga 1. A continuación, conoce el fixture de la primera jornada:

Sábado 17/07:

Hora partido Escenario 11.00 a. m. Deportivo Municipal vs. UTC Estadio Alejandro Villanueva 1.15 p. m. San Martín vs. Carlos A. Mannucci Estadio Miguel Grau 3.30 p. m. Academia Cantolao vs. Sporting Cristal Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 18/07:

Hora partido escenario 11.00 a. m. Sport Huancayo vs. FBC Melgar Estadio Iván Elías Moreno 1.15 p. m. Sport Boys vs. Cienciano Estadio Monumental 3.30 p. m. Alianza Lima vs. Ayacucho FC Estadio Iván Elías Moreno

Lunes 19/07:

Hora partido escenario 11.00 a. m. Deportivo Binacional vs. Alianza UDH Estadio Miguel Grau 1.15 p. m. César Vallejo vs. Cusco FC Estadio Monumental 3.30 p. m. Universitario vs. Alianza Atlético Estadio Miguel Grau

