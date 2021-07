Arsenal vs. Sporting Cristal EN VIVO se enfrentan este miércoles 14 de julio en el Estadio Nacional de Lima por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2021. El partido será transmitido desde las 7.15 p. m. por ESPN 3 en territorio argentino, mientras que para Perú irá por la señal de DirecTV Sports a partir de las 5.15 p. m.

Arsenal vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Partido Arsenal vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Miércoles 14 de julio ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú), 7.15 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Nacional ¿En qué canal? ESPN 3, DirecTV Sports

Arsenal vs. Sporting Cristal: horarios

Perú: 5.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p.m.

México: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.):

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (jueves 15).

Sporting Cristal tiene la oportunidad de reivindicarse a nivel internacional luego de su pobre desempeño en la Copa Libertadores. Para ello, intentará llegar lo más lejos posible en esta Copa Sudamericana, donde enfrentará a Arsenal de Sarandí en la ronda de octavos de final.

El cuadro peruano no se ha visto tan afectado por la inactividad de su liga local debido a su participación en la Copa Bicentenario, torneo del cual se convirtió en finalista tras acumular tres victorias consecutivas. Para este choque de ida ante los argentinos, el club rimense recuperó al lesionado Alejandro Hohberg, así como a Jhilmar Lora y Martín Távara, quienes jugaron la Copa América, aunque perdió al delantero Washington Corozo, cedido a préstamo al Pumas de la Liga MX.

El Arse, en tanto, arribó a la capital peruana con 24 convocados, entre ellos su goleador Lucas Albertenego, quien en esta competencia suma cuatro tantos. Los del Viaducto volverán a disputar un partido oficial luego de más de un mes.

Esta será la primera vez que Sporting Cristal y Arsenal se enfrenten. En cuanto a su participación en la Sudamericana, la mejor actuación del cervecero fue en los octavos de final del 2019, mientras que su rival se proclamó campeón en el 2007.

Arsenal vs. Sporting Cristal: posibles formaciones

Arsenal: Medina; Benavídez, Gariglio, Suso, Papa; Soraire, Andrada, Castro, Picco; Albertengo y Sepúlveda.

DT: Sergio Rondina.

Sporting Cristal: Duarte; Lora, Chávez, Merlo, Loyola; Távara, Gonzales, Calcaterra; Ávila, Hohberg, Riquelme.

DT: Roberto Mosquera.

¿En qué canales ver Arsenal vs. Sporting Cristal?

Argentina: ESPN 3

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Paraguay: ESPN 3

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: ESPN 3

Venezuela: DirecTV Sports.

¿Cómo ver Arsenal vs. Sporting Cristal ONLINE?

La transmisión por internet del partido Arsenal vs. Sporting Cristal estará a cargo de ESPN Play y DirecTV GO, servicios de streaming con los cuales se puede acceder a la programación de ESPN y DirecTV Sports, respectivamente. En caso de que no tengas acceso a ninguno de estos, puedes mantenerte informado con la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto y los videos de los goles.

Arsenal vs. Sporting Cristal: estadio

Este partido se disputará en el Estadio Nacional de Lima, recinto deportivo empleado por el Club Sporting Cristal como sede para sus juegos en condición de local por torneos internacionales.

Arsenal, últimos partidos

Arsenal 3-1 Bolívar | 27.05.21

Wilstermann 1-2 Arsenal | 19.05.21

Ceará 0-0 Arsenal | 12.05.21.

Sporting Cristal, últimos partidos

Sporting Cristal 2-0 Unión Comercio | 04.07.21

Ayacucho FC 0-2 Sporting Cristal | 25.06.21

Sporting Cristal 3-2 Cusco FC | 19.06.21.

