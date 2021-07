Luego de haber finalizado la Copa América, este martes 13 de julio continúa la Copa Sudamericana. En esta jornada iniciarán los compromisos por octavos de final, que podrás verlos EN VIVO a través de la señal de ESPN, ESPN 2 y ESPN Play. Asimismo, La República Deportes transmitirá ONLINE el minuto a minuto y todas las incidencias en su portal web.

LDU Quito vs. Gremio será el duelo encargado de dar inicio a esta ronda del torneo continental. Luego, a las 7.30 p. m. se llevará a cabo el segundo choque, América de Cali vs. Athletico Paranaense. Los partidos de ida seguirán el miércoles 14 con los cotejos Sporting Cristal vs. Arsenal de Sarandí, Independiente del Valle vs. Bragantino y Santos vs. Independiente.

Finalmente, el jueves 15 se desarrollarán los últimos dos juegos de esta etapa: Deportivo Táchira vs. Rosario Central y Nacional vs. Peñarol.

ESPN por la Copa Sudamericana 2021

ESPN es el canal que cuenta con los derechos para transmitir los octavos de final de la Copa Sudamericana. A través de dicha casa televisiva también se podrán disfrutar los cuartos de final, las semifinales y la gran final.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO?

DirecTV

Argentina: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Chile: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Colombia: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Ecuador: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Perú: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Uruguay: canal 621 (SD) y 1621 (HD).

Movistar TV

Chile: canal 480 (SD) y 884 (HD)

Colombia: canal 483 (SD) y 884 (HD)

Perú: canal 483 (SD) y 884 (HD)

Venezuela: canal 483 (SD).

Claro TV

Chile: canal 174 (SD) y 474 (HD)

Colombia: canal 510 (SD) y 540 (HD)

Paraguay: canal 63 (SD) y 124 (HD)

Perú: canal 36 (SD) y 1711 (HD).

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO?

DirecTV

Argentina: canal 622 (SD) y 1622 (HD)

Chile: canal 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: canal 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: canal 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: canal 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: canal 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Chile: canal 482 (SD) y 886 (HD)

Colombia: canal 486 (SD) y 886 (HD)

Perú: canal 486 (SD) y 886 (HD)

Venezuela: canal 485 (SD).

¿Cómo ver ESPN Play EN VIVO?

Ingresa a espnplay.com y selecciona el logo de tu proveedor de cable. Accede con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya podrás sintonizar todo el contenido disponible.

¿Cómo descargar ESPN Play?

Accede a la Play Store, para dispositivos Android, o AppStore, para dispositivos iOS

Busca ESPN Play y descarga la aplicación

Finalmente, digita tus datos de suscripción para ver todos los eventos.

¿Quiénes juegan hoy por la Copa Sudamericana 2021?

Copa Sudamericana 2021: grupos

Grupo A

Equipos Puntos Rosario Central 11 Huachipato 8 San Lorenzo 7 12 de Octubre 6

Grupo B

Equipos Puntos Independiente 14 Torque 11 Bahía 8 Guabirá 0

Grupo C

Equipos Puntos Arsenal 11 Ceará 9 Bolívar 6 Wilstermann 5

Grupo D

Equipos Puntos Athletico Paranaense 15 Melgar 10 Aucas 6 Metropolitano 4

Grupo E

Equipos Puntos Peñarol 13 Corinthians 10 Club River Plate 10 Sport Huancayo 1

Grupo F

Equipos Puntos Libertad 13 Atlético Goianiense 10 Newell´s 8 Palestino 1

Grupo G

Equipos Puntos Bragantino 12 Emelec 10 Talleres 8 Tolima 3

Grupo H

Equipos Puntos Gremio 16 Lanús 10 La Equidad 7 Aragua 1

Fixture de la Copa Sudamericana 2021

Partido Fecha Hora Estadio Canal LDU Quito vs. Gremio Martes 13 de julio 5.15 p. m. Estadio de Liga Deportiva Universitaria DirecTV Sports América de Cali vs. Athletico Paranaense Martes 13 de julio 7.30 p. m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero DirecTV Sports Sporting Cristal vs. Arsenal de Sarandí Miércoles 14 de julio 5.15 p.m. Estadio Nacional de Lima DirecTV Sports Independiente del Valle vs. Bragantino Miércoles 14 de julio 7.30 p. m. Estadio Municipal Rumiñahui DirecTV Sports Junior vs. Libertad Miércoles 14 de julio 7.30 p. m. Estadio Metropolitano Roberto Meléndez DirecTV Sports Santos vs. Independiente Jueves 15 de julio 5.15 p.m. Estadio Vila Belmiro DirecTV Sports Deportivo Táchira vs. Rosario Central Jueves 15 de julio 7.30 p. m. Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo DirecTV Sports Nacional vs. Peñarol Jueves 15 de julio 7.30 p. m. Gran Parque Central DirecTV Sports

