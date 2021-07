Boca Juniors vs. Atlético Mineiro EN VIVO se enfrentan en el Estadio La Bombonera por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2021. La transmisión de este partido, que se jugará a partir de las 5.15 p. m. (horario peruano) y 7.15 p. m. (hora de Argentina y Brasil), estará a cargo de ESPN por televisión y Facebook Watch vía streaming.

Boca Juniors vs. Atlético Mineiro: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Atlético Mineiro ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 13 de julio ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú), 7.15 p. m. (Argentina y Brasil) ¿Dónde? Estadio La Bombonera ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Atlético Mineiro?

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Costa Rica: 4.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p.m.

México: 5.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.):

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (miércoles 14).

Boca Juniors salta nuevamente al ruedo de la Copa Libertadores 2021 para inaugurar la ronda de octavos de final frente al Atlético Mineiro. El club xeneize recibirá en Buenos Aires al conjunto brasileño con la esperanza de conseguir un buen resultado que le permita afrontar de forma tranquila la vuelta.

El cuadro xeneize llega con varias ausencias a este cruce, como la del portero Esteban Andrada, fichado hace unos días por el club mexicano Rayados de Monterrey, o la importante baja de Carlos Tevez, quien anunció su retiro del equipo a inicios de junio.

El Galo, en cambio, afrontará este cotejo con la ventaja de no haber perdido ritmo a causa de su participación en el Brasileiro. Un plus a favor de la escuadra dirigida por Alexi Stival es contar en su delantera con Hulk, uno de los goleadores del certamen con seis tantos.

Esta será la tercera vez que Boca Juniors y Atlético Mineiro jueguen entre sí por la Libertadores. En la lejana edición de 1978, ambos se enfrentaron por la fase de grupos, con saldo de dos victorias para los auriazules.

Boca Juniors vs. Atlético Mineiro: alineaciones probables

Boca Juniors : Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sández; Cristian Medina, Esteban Rolón, Diego González; Cristian Pavón, Norberto Briasco y Sebastián Villa. DT : Miguel Ángel Russo.

Atlético Mineiro : Everson, Tche Tche, Rever, Junior Alonso, Igor Rabello, Mariano Ferreira, Allan, Jair Rodrigues, Matías Zaracho, Hulk y Jefferson Savarino. DT: Alexi Stival.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Atlético Mineiro?

Argentina: ESPN Sur, ESPN Play

Bolivia: ESPN Play, ESPN Sur

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN Colombia

Costa Rica: Tigo Sports

México: Claro Sports

Paraguay: ESPN Play, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, ESPN Play

Uruguay: ESPN Sur

Venezuela: ESPN Play

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

España: DAZN, DAZN 2.

¿Cómo ver ONLINE Boca Juniors vs. Atlético Mineiro gratis?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del partido Boca Juniors vs. Atlético Mineiro, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN, o ver el duelo gratis vía Facebook Watch, que pasará el partido para todos los países de Sudamérica (excepto Argentina y Brasil). En caso de que no tengas acceso a ninguna de estas dos opciones, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado minuto a minuto desde La República Deportes.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Atlético Mineiro?

Este partido se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Buenos Aires, propiedad del Club Atlético Boca Juniors.

Boca Juniors vs. Atlético Mineiro: historial

Atlético Mineiro 2-2 Boca Juniors | Copa Merconorte 2000

Boca Juniors 0-2 Atlético Mineiro | Copa Merconorte 2000

Boca Juniors 3-1 Atlético Mineiro | Copa Libertadores 1978

Atlético Mineiro 1-2 Boca Juniors | Copa Libertadores 1978.

Boca Juniors, últimos partidos

Racing Club 1-0 Boca Juniors | 31.05.21

Boca Juniors 2-0 The Strongest | 26.05.21

Boca Juniors 0-0 Barcelona SC | 20.05.21.

Atlético Mineiro, últimos partidos

América MG 0-1 Atlético Mineiro | 10.07.21

Atlético Mineiro 2-1 Flamengo | 07.07.21

Cuiaba 0-1 Atlético Mineiro | 04.07.21.

