Brasil vs. Argentina se enfrentan este sábado 10 de julio por la final de la Copa América 2021. El emocionante partido será transmitido a las 7.00 p. m. por DirecTV y DirecTV Sports desde el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, recinto que contará con 7.200 hinchas que corresponde a un 10% del aforo total.

Si bien los dirigidos por Tite sumaron diez puntos de doce posibles en la fase de grupos, en los últimos partidos no brilló y solo ganó por la mínima diferencia a Chile por los cuartos de final y Perú por la semifinal del certamen. ¿Quieres saber cómo llega Brasil para este encuentro ante la escuadra de Argentina? No te pierdas esta nota de La República.

Copa América 2021: Cómo llega Brasil ante el partido contra Perú

¿Cómo llega Brasil a la final de la Copa América 2021?

El Scratch llega con el cartel de favorito para ser el campeón de la Copa América 2021, aunque para esta final frente Argentina el técnico Tite llega con dos bajas importantes. Se trata del delantero Gabriel Jesús y del defensa Alex Sandro, piezas fundamentales en el esquema de la ‘Canarinha’.

El delantero de Manchester City fue expulsado durante el partido ante Chile, mientas que el defensor de la Juventus de Italia, Alex Sandro aún no está totalmente recuperado desde el duelo con Colombia. La ausencia de estos jugadores podría se aprovechada por la Albiceleste.

La Verdeamerela se encuentra invicto en el torneo, pero en los últimos partidos no brilló como se esperaba. Ante la selección chilena por cuartos de final, el partido se le complicó en el segundo tiempo y solo ganó por la mínima diferencia.

Lo mismo sucedió ante la Blanquirroja donde ganó también por un gol, pero sin brillar pese a que contaba con su máxima estrella Neymar Jr.

Copa América 2021: ¿quiénes son los convocados de la selección brasileña?

Historial de partidos de Brasil

Brasil vs. Argentina. Revisa los últimos enfrentamientos por Copa América.

Brasil 2 -0 Argentina (Copa América 2019 - semifinales)

Brasil 3 -0 Argentina (Copa América 2007 - final)

Brasil 2 - 2 Argentina (penales 4-2) (Copa América 2004- final)

Brasil 2 -1 Argentina (Copa América 1999- cuartos de final)

Brasil 2 - 2 Argentina (penales 5-4) (Copa América 1995- cuartos de final)

Brasil 2 - 2 Argentina (penales 5-4) (Copa América 1993 - cuartos de final)

Argentina 3 -2 Brasil (Copa América 1991- cuadrangular final)

Brasil 2 -0 Argentina (Copa América 1989- cuadrangular final)

Brasil 0-0 Argentina (Copa América 1983- fase de grupos)

Argentina 1 -0 Brasil (Copa América 1983- fase de grupos)

Argentina 2-2 Brasil (Copa América 1979- fase de grupos)

Brasil 2 -1 Argentina (Copa América 1979- fase de grupos)

Argentina 0- 1 Brasil (Copa América 1975- fase de grupos)

Brasil 2 -1 Argentina (Copa América 1975- fase de grupos)

Argentina 3 -0 Brasil (Copa América 1963- todos contra todos)

Argentina 4 -1 Brasil (Copa América 1959- todos contra todos)

Argentina 1-1 Brasil (Copa América 1959- todos contra todos)

Horario del partido Brasil vs. Argentina

Aquí te presentamos el horario de la final de la Copa América 2021.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile. 8.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

¿En qué canal se podrá la final de la Copa América 2021?

Brasil vs. Argentina lo puedes ver en las siguientes señales, según tu ubicacipon.

Argentina: TNT Sports, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: NOW NET e Claro, SporTV, Canais GloboBrasil: NOW NET e Claro, SporTV, Canais Globo

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Colombia: Win Sports+, DIRECTV Play Deportes, Win Sports Online, Win Sports, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes, América Deportes

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Quién será el árbitro de la final de la Copa América 2021?

Brasil vs. Argentina será dirigido por el arbitro uruguayo Esteban Ostojich, quien será el principal hombre de negro este sábado 10 de julio.

El uruguayo es internacional FIFA desde el 2016. En esta Copa América dirigió tres cotejos; Brasil vs. Venezuela; Perú vs. Colombia y Perú vs. Paraguay

¿Dónde se jugará la final de la Copa América 2021?

Brasil vs. Argentina se enfrentarán en el Estadio Maracaná, recinto deportivo más importante del país que se ubica en la ciudad de Río de Janeiro.

