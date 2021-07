Colombia vs. Perú EN VIVO se miden cara a cara vía la TRANSMISIÓN de Caracol TV HOY, viernes 9 de julio, desde el Estadio Nacional de Brasilia a las 7.00 p. m. en el horario peruano y colombiano. El partido definirá al tercer puesto de la Copa América 2021 y podrás verlo ONLINE y GRATIS a través de La República Deportes.

Colombia y Perú, los derrotados en las semifinales por Argentina y Brasil, se miden el viernes en Brasilia por el tercer lugar de la Copa América con sus estrategas pensando no sólo en el premio de consolación, sino que también en preparar los equipos con los que proseguirán las eliminatorias mundialistas.

Pese a que tanto el seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, como el de Colombia, Reinaldo Rueda, han dado a entender que introducirán modificaciones en sus equipos para el partido por el tercer lugar, ambos pretenden aprovechar sus mejores y probar nuevas opciones con miras a lo que falta de las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, que es su principal objetivo.

Ambas escuadras, que se midieron en la fase de grupos con victoria de los peruanos por 2-1, tuvieron que contentarse con la disputa por el último lugar en el podio tras ser derrotados en las semifinales. Perú cayó el lunes por 1-0 frente a Brasil y Colombia fue eliminada el martes por Argentina en los penales tras haber conseguido un empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

Colombia vs. Perú: ficha del partido

Partido Colombia vs. Perú ¿Cuándo juegan? Viernes 9 de julio ¿Dónde? Estadio Nacional de Brasilia ¿A qué hora? 7.00 p. m. en Colombia y Perú ¿En qué canal? Caracol TV

Colombia vs. Perú: posibles alineaciones

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Luis Díaz; Rafael Santos Borré o Luis Muriel y Duván Zapata (Miguel Borja).

DT: Reinaldo Rueda.

La selección colombiana quedó tercera en la Copa América Centenario 2016. Foto: AFP

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo o Jhilmar Lora, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco o Marcos López; Renato Tapia, Raziel García o Sergio Peña, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva; y Gianluca Lapadula.

DT: Ricardo Gareca.

Perú aspira a alcanzar un lugar en el podio de la Copa América 2021. Foto: AFP

¿A qué hora juega juega Colombia vs. Perú?

País hora Perú: 7.00 p. m. Colombia: 7.00 p. m. Ecuador: 7.00 p.m. Estados Unidos: 6.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT) México: 7.00 p. m. Costa Rica: 6.00 p. m. Bolivia: 8.00 p. m. Paraguay: 8.00 p. m. Venezuela: 8.00 p. m. Chile: 8.00 p. m. Brasil: 9.00 p. m. Argentina: 9.00 p. m. Uruguay: 9.00 p. m. España: 2.00 a. m. (sábado 10) Italia: 2.00 a. m. (sábado 10) Francia: 2.00 a. m. (sábado 10) Alemania: 2.00 a. m. (sábado 10)

¿Cómo ver Colombia vs. Perú ONLINE vía Caracol TV?

Si quieres ver el Colombia vs. Perú por internet, puedes sintonizar la señal de Caracol TV vía Caracol Play, servicio exclusivo que te ofrece la programación en vivo de este canal, así como varios otros contenidos de video bajo demanda. Puedes descargarlo en Google Play o App Store para verlo en dispositivos móviles con sistema operativo Android y iOS.

Satélite

DirecTV: Canal 633 (SD), Canal 1633 (HD), Canal 643 (Alterno SD) y Canal 1643 (Alterno HD)

Claro TV: Canal 521

Movistar TV: Canal 496 (SD) y Canal 895 (HD)

Tigo: Canal 240 (HD).

Cable

Claro TV: Canal 521 (SD), Canal 524 (Alterno) y Canal 1521 (HD)

Tigo: Canal 23 (SD) y Canal 240 (HD)

Multivisión (Bogotá): Canal 30 y Canal 8 (Alterno)

Colcable (Bogotá y Meta): Canal 17 y Canal 6 (Alterno).

¿Cómo ver Caracol TV EN VIVO?

Para seguir desde Caracol Play hay que acceder a play.caracoltv.com y, de ese modo, puedes sintonizar EN VIVO el encuentro. Si aún no lo hiciste, debes registrarte de manera gratuita en simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador.

¿Dónde ver ONLINE Colombia vs. Perú?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Colombia vs. Perú por internet, puedes sintonizar la señal de Caracol Play, servicio de streaming de Caracol TV. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes mantenerte informado del minuto a minuto vía La República Deportes.

Colombia vs. Perú: ¿dónde se juega el partido de la Copa América?

El lugar donde se disputará el partido Colombia vs. Perú por el tercer lugar de la Copa América 2021 es en el Estadio Nacional Mané Garrincha, ubicado en Brasilia, capital de Brasil.

