¿Dónde ver Argentina vs. Ecuador EN VIVO y ONLINE por la Copa América 2021? Este sábado 3 de julio se llevará a cabo el apasionante duelo entre la Albiceleste y la Tri en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, a jugarse desde las 8.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora argentina). Además, contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de TyC Sports para la región gacha y TyC Sports Play vía streaming online.

Si no tienes las herramientas para seguir este compromiso internacional en los mencionados canales, no te preocupes, la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto vía streaming online . En esta nota encontrarás las alineaciones confirmadas y el minuto a minuto del Argentina vs. Ecuador.

A qué hora juegan Argentina vs. Ecuador

México: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

En qué canal ver Argentina vs. Ecuador

El canal oficial encargado de transmitir el Argentina vs. Ecuador será TyC Sports para la región argentina, mientras que TyC Sports Play lo haría vía streaming online.

¿Qué canal es TyC Sports?

Satélite

DirecTV: canal 629 (SD), canal 1629 (HD)

InTV: canal 100 (SD), canal 621 (HD).

Cable

Cablevisión: canal 8, canal 10, 11, 12, 15

Telered: canal 19 (Analógico), canal 101 (Digital), canal 120 (HD).

IPTV

Cablevisión: canal 101 (SD)

Dibox: canal 103 (HD)

Movistar TV: canal 207 (HD)

Claro TV: canal 105 (HD).

¿Cómo veo TyC SPorts Play por internet gratis?

Puedes ingresar a TyCSportsPlay.com desde cualquier computadora, celular Android o iOS y Tablet. También tendrás la chance de ver las transmisiones en cualquier TV mediante un dispositivo Chromecast.

¿Cómo ver el partido de Argentina online?

Selección Argentina: cómo ver el partido EN VIVO por TV en Argentina. El partido es transmitido por TyC Sports. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto del encuentro en el sitio web www.tycsports.com.

¿Dónde ver TyC Sports internacional?

TyC Sports Internacional es un canal de televisión por suscripción deportivo latinoamericano de origen argentino.

Tigo Star: canal 109

DirecTV: Chile, Perú y Uruguay: Canal 1629 (HD) Sudamérica: Canal 629 Estados Unidos: Canal 469

Movistar TV: Chile: Canal 893 (HD) Perú: Canal 490.

Argentina vs. Ecuador: alineaciones probables

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Nicolás Domínguez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Ecuador: Hernán Galíndez - Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Luis León, Pervis Estupiñán (o Mario Pineida) - Moisés Caicedo, Sebastián Méndez, Ángel Mena, Ayrton Preciado - Énner Valencia y Michael Estrada. DT: Gustavo Alfaro.

