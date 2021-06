Peñarol vs. Villa Española EN VIVO se enfrentan por la octava jornada del Torneo Apertura 2021 del Campeonato Uruguayo. La transmisión del partido de hoy, que se jugará desde las 4.00 p. m. (hora de Perú) y 6.00 p. m. (hora uruguaya), estará a cargo de VTV y VTV Plus. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE del compromiso, con alineaciones confirmadas de ambos equipos y el marcador actualizado minuto a minuto, puedes seguir el duelo a través de La República Deportes.

Peñarol vs. Villa Española: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Villa Española ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 26 de junio ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú), 6.00 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Campeón del Siglo ¿En qué canal? VTV, VTV Plus

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Villa Española?

Uruguay: 6.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

El único equipo invicto en el torneo, Peñarol, quiere prolongar su racha de dos triunfos consecutivos para igualar en el primer lugar de la tabla de posiciones al líder Nacional. Para ello, tiene un encuentro a priori favorable contra el colero Villa Española.

En la última jornada, el Carbonero se quedó con una victoria por la mínima sobre Montevideo City Torque gracias al tanto de Ariel Nahuelpan. Dicho resultado le permitió sumar 13 puntos y ubicarse en la cuarta casilla, a solo tres unidades de la punta.

El Villa, por su parte, la pasa mal en su regreso a la Primera División de Uruguay. Tras caer en su cotejo más reciente ante Rentistas, el club rojiamarillo continúa en el fondo con apenas dos puntos. Por si fuera poco, ni su entrenador Julio Mozzo ni su asistente podrán hacerse cargo del equipo en esta fecha, de modo que el técnico de la cuarta división Gonzalo Peralta asumirá esa función.

Esta es la primera vez que Peñarol y Villa Española se enfrentan desde el 2016, cuando el Manya se impuso 2-1 como local. El reducido historial entre ambas escuadras comprende solo siete duelos, de los cuales seis ganó el Mirasol y el restante finalizó en empate.

Peñarol vs. Villa Española: alineaciones probables

Peñarol: Kevin Dawson; Maximiliano Pereira, Gary Kagelmacher, Carlos Rodríguez, Joaquín Piquerez; Jesús Trindade, Walter Gargano; Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini, Cristian Olivera; Agustín Álvarez Martínez.

DT: Mauricio Larriera

Villa Española: Facundo Silva; Emiliano Albín, Gabriel Acevedo, Jonathan González, Federico Puente; Mathías Riquero, Emiliano Ghan, Gustavo Aprile, Gabriel Albín: Pablo Silva, Santiago Ramírez.

DT: Gonzalo Peralta.

Estadio: Campeón del Siglo

¿En qué canal ver Peñarol vs. Villa Española?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Peñarol vs. Villa Española, sintoniza la señal de VTV y VTV Plus, canales que tienen los derechos televisivos de todo el campeonato uruguayo en su temporada 2021.

¿Cómo sintonizar VTV para ver Peñarol vs. Villa Española?

DirecTV (Sudamérica): canal 788 (SD)

DirecTV: canal 184 (SD) y 1184 (HD)

Multiseñal Digital: canal 254 (SD)

Telecable: canal 17 (Analógico), 111 (Digital) y 321 (HD)

Lascano TV Digital HD: canal 11 (analógico), 136 (digital) y 1026 (HD).

¿En qué canal ver Peñarol vs. Villa Española por VTV Plus?

DirecTV (Argentina y Chile): canal 789 (SD)

DirecTV: canal 661 (SD) y 1661 (HD)

Cablevisión: canal 708 (HD)

Nuevo Siglo: canal 425 (HD)

TCC: canal 425 (HD)

Cablevisión 33: canal 646 (SD)

Del Faro TV Cable: canal 99 (analógico), 341 (digital) y 863 (HD).

¿Dónde juegan Peñarol vs. Villa Española?

El Estadio Campeón del Siglo será el escenario para el partido Peñarol vs. Villa Española. Este recinto, ubicado en la ciudad de Montevideo, es propiedad del Club Atlético Peñarol.

