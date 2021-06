Copa América 2021: Santiago Ormeño se perdería el debut de Perú ante Brasil

Tras ser convocado a la selección peruana, Santiago Ormeño arribó a nuestra capital con la ilusión de defender la Blanquirroja y demostrar sus capacidades en el campo de juego. Sin embargo, parece que tendría que esperar un tiempo más para poder usar la camiseta nacional en un partido oficial. De acuerdo a las últimas informaciones, el delantero del Club León no estaría presente ante Brasil este jueves 17 de junio por la Copa América 2021 .

Según reveló Gustavo Peralta, periodista de la cadena internacional ESPN, el futbolista no llegó al 100% a la concentración, por lo que Ricardo Gareca habría decidido no arriesgarlo ante la Canarinha.

“Santiago Ormeño ha llegado desde México no al 100%, sino aparentemente con alguna molestia. No sería una cuestión grave que lo saque de la Copa América, pero se verá como irá evolucionando. Dependiendo de cómo se siente y si puede entrenar bien”, mencionó el comunicador.

No obstante, no cerró la posibilidad de que se recupere y esté en óptimas condiciones. “Seguramente para el primer partido ante Brasil no esté. O capaz la evolución nos sorprende, sea tan buena y que mañana Ormeño esté todo bien . Por ahora, ha venido un poco golpeado”, culminó.

Néstor Bonillo dio positivo a COVID-19

La selección peruana informó este lunes 14 de junio que el preparador físico del comando técnico de Ricardo Gareca, Néstor Bonillo, fue diagnosticado con COVID-19.

“La Federación Peruana de Fútbol cumple con informar que, tras la realización de la pruebas PCR a la delegación que viajará a la Copa América 2021, se confirmó que el preparador físico de nuestra selección, Néstor Bonillo, ha dado positivo por COVID-19″, menciona el comunicado emitido por la selección peruana.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.