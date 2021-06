Selección peruana: ONPE envío carta a Raúl Ruidiaz por spot Ponte la camiseta

Al igual que con Paolo Hurtado, La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dirigió una carta al delantero de la selección peruana Raúl Ruidiaz, por su participación en el spot político denominado Ponte la camiseta .

En dicha misiva, que tiene como fecha el pasado 1 de junio de 2021, se puede leer lo siguiente: “Solicitud de información sobre mensajes de comunicación política, en el contexto de las Elecciones Generales 2021, Segunda Vuelta (Elección presidencia)”.

En esa misma línea, la gerente de Supervisión de Fondos Partidarios, Margarita María Díaz Picasso, exhortó al atacante del Seattle Sounders dar cuenta si existe algún financiamiento detrás de dicho mensaje .

“Como es de su conocimiento, el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley de Organizaciones Políticas - Ley N° 28094, establece que la verificación y control externos de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas corresponden a la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE. Respecto a ello, nuestro sistema jurídico exige que dicha actividad se realice conforme a criterios de transparencia y rendición de cuentas”, se puede leer.

“En tal sentido, solicito a usted se sirva informar formalmente a esta gerencia, si algún partido político u otra organización vinculada, ha financiado dicho mensaje respecto a la campaña, a efectos de identificar una posible vinculación al financiamiento de organizaciones políticas sujetas a verificación y control de la ONPE”, agregaron.

Caso Paolo Hurtado

Otro de los jugadores de la selección peruana también recibió esta misiva. En este caso se trata de Paolo Hurtado. A diferencia de la ‘Pulga’, el exjugador de Alianza Lima respondió la carta enviada por la ONPE.

“Llama profundamente la atención que este acto democrático, realizado por mi persona en ejercicio legítimo de mis derechos, haya motivado una comunicación por parte de la autoridad electoral”, menciona el documento.

“Dicho mensaje no ha sido coordinado ni realizado a solicitud de ninguna organización política. Asimismo, no se me ha brindado ninguna contraprestación u otorgado ninguna ventaja, cualquiera que sea su naturaleza, por haberlo emitido”, agregó el futbolista.

