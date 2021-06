Boxeador peruano José María Lúcar clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio

El boxeador peruano José María Lúcar, medallista panamericano en Lima 2019, se sumó a la lista de clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de la confirmación por parte del Comité Olímpico Internacional (COI).

Lúcar, del Programa Vamos con Tokio del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Programa de Apoyo al Deportista (PAD) , va como clasificado por América.

“La noticia me alegra muchísimo, he pensado en este momento y ahora sucedió. Todo tiene un propósito y la constancia en mi trabajo entrega estos frutos. A pesar de los resultados negativos en mi carrera nunca bajé los brazos. El esfuerzo es el valor más fuerte que destaco en mis planes”, contó Lúcar para la página oficial del IPD.

José María Lúcar se inició en el boxeo cuando era muy joven. Hoy con 28 años declara sobre sus primeros pasos en el deporte: “Comencé a los 15 años y en la selección a los 19, no he dejado de entrenar en todo el tiempo de cuarentena, estoy dedicado en el boxeo y esta buena noticia me da mucha alegría”.

Con la clasificación de Lúcar, sube a 22 la cifra de representantes peruanos que estarán en los Juegos Olímpicos. El boxeo peruano tendrá a dos representantes en los Juegos Olímpicos. El otro clasificado es Leodan Pezo.

Los deportistas clasificados hasta el momento son los siguientes:

Gladys Tejeda - Atletismo – Maratón

Cristhian Pacheco – Atletismo - Maratón

Mary Luz Andia – Atletismo - 20 kilómetros marcha

Kimberly García – Atletismo - 20 kilómetros marcha

Alessandro De Souza Ferreira - Tiro Fosa Olímpica

Marko Carrillo - Tiro con Pistola 25 metros

Nicolás Pacheco - Tiro Skeet

Stefano Peschiera - Vela modalidad Láser Standard

Paloma Schmidt - Vela modalidad Láser Radial

María Belén Bazo - Vela modalidad Windsurf

María Pía van Oordt -Vela modalidad 49er Fx

Diana Tudela- Vela modalidad 49er Fx

Lucca Mesinas – Tabla - Surf Open

Daniella Rosas – Tabla - Surf Open

Ariana Orrego - Gimnasia

Pool Ambrocio – Lucha olímpica

Álvaro Torres – Remo – Single Scull

María Luis Doig – Esgrima – Espada

Leodan Pezo – Boxeo

Jovana de la Cruz - Maratón

José María Lúcar - Boxeo.

Los 4 peruanos clasificados a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 hasta el momento:

Rodrigo Santillán – Para natación

Rosbil Guillén – Para atletismo

Israel Hilario – Para ciclismo

Angélica Espinoza – Para taekwondo.

