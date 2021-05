Boca Juniors vs. The Strongest EN VIVO ONLINE se miden HOY, miércoles 26 de mayo, en partido por la última fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2021. El duelo está programado para las 7.00 p. m. de Perú, 8.00 p. m. de Bolivia y 9.00 p. m. de Argentina, con transmisión EN DIRECTO por ESPN y Facebook Watch. Podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles del encuentro a través de La República Deportes.

Boca Juniors empató sin goles contra Barcelona SC que clasificó a los octavos de final. El Xeneize se ubica en el segundo lugar con siete puntos y necesita un triunfo para avanzar a la siguiente fase. Si empata y Santos iguala con el conjunto ecuatoriano, también pasará. Si pierde y el Peixe gana, el cuadro de Miguel Ángel Russo quedará eliminado.

En tanto, The Strongest ganó sus dos últimos encuentros ante Barcelona SC y Santos, y se metió a la pelea por clasificar a los octavos de final. Para ello, deberá derrotar a Boca y esperar que Santos pierda ante Barcelona SC.

Boca Juniors vs. The Strongest: horarios por país

Argentina: 9.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (jueves 27).

Boca Juniors vs. The Strongest: canales de transmisión

Argentina: ESPN, ESPN Play

Bolivia: ESPN Play, ESPN

Brasil: Conmebol TV

Chile: Fox Sports

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Ecuador: ESPN Play, ESPN 2

Paraguay: ESPN, ESPN Play

Perú: ESPN Play, ESPN 2

Uruguay: ESPN, ESPN Play

Venezuela: ESPN Play, ESPN

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

España: DAZN.

¿Qué canal es ESPN en Argentina?

DirecTV: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

INTV: canal 101 (SD) y 622 (HD)

Telecentro: canal 105 (SD) y 1011 (HD)

Cablevisión: canal 22 (analógico) y 103 (digital/HD)

Supercanal: canal 14 (analógico), 102 (digital) y 1000 (HD)

Telered: canal 24 (analógico), 54 (digital/SD) y 125 (HD)

Claro TV: canal 106 (HD)

Dibox: canal 100 (HD)

Movistar TV: canal 200 (HD).

¿Cómo ver ESPN Play?

Puedes ingresar a ESPN Play desde la página web del servicio con tus datos de usuario de DirecTV, Movistar TV o Claro Play. Otra alternativa es hacerlo desde el aplicativo ESPN App, el cual puedes descargar en Google Play o App Store, según el sistema operativo de tu teléfono móvil (Android o iOS).

¿Qué transmite ESPN?

ESPN es el canal principal de la cadena deportiva del mismo nombre, la cual incluye en su programación partidos de ligas como la argentina, española, inglesa, italiana, etc. Además, puedes ver torneos continentales como la Copa Libertadores, Champions League, así como diversos deportes como básquet, tenis, automovilismo y artes marciales mixtas, entre otros.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. The Strongest EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si quieres ver el partido Boca Juniors vs. The Strongest por internet, puedes hacerlo a través de Facebook Watch de la Conmebol Libertadores, en transmisión exclusiva para territorio argentino. Otra opción es sintonizar ESPN Play, servicio de streaming de ESPN, o seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

