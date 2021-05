Este miércoles 26 de mayo se llevará a cabo el encuentro Boca Juniors vs. The Strongest por la jornada 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El choque iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido desde La Bombonera de Buenos Aires.

El Xeneize, que viene de una seguidilla de malos resultados, está obligado a sumar los tres puntos de esta fecha para asegurar su pase a los octavos de final del certamen. Por su parte, el club boliviano también cuenta con chances para pasar a la siguiente etapa, debido a que cuenta con un punto menos que Boca Juniors.

Si al final de los 90 minutos reglamentarios el marcador queda igualado, una caída del Santos ante el Barcelona de Ecuador le otorgaría la clasificación al equipo que dirige el ’Palomo’ Russo. De no darse dicho resultado, la escuadra argentina estaría eliminada.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. The Strongest?

Los horarios establecidos para el Boca Juniors vs. The Strongest según tu país de residencia son:

Argentina: 9.00 p. m

Bolivia: 8.00 p. m

Brasil: 9.00 p. m

Chile: 8.00 p. m

Colombia: 7.00 p. m

Ecuador: 7.00 p. m

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m

Uruguay: 9.00 p. m

Venezuela: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. The Strongest?

El canal que cuenta con los derechos para transmitir en vivo y en directo este partido del máximo certamen del fútbol sudamericano es ESPN. El cotejo también podrá verse por el Facebook Watch de la Conmebol Libertadores. Asimismo, el minuto a minuto y todos los detalles de este juego estarán en La República Deportes.

Alineación probable de Boca Juniors

La escuadra que dirige Miguel Ángel Russo formaría de la siguiente manera:

Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Frank Fabra; Alan Varela, Agustín Almendra, Jorman Campuzano; Sebastián Villa, Cristian Pavón y Carlos Tevez.

Lista de convocados de Boca Juniors. Foto: Captura de Twitter

Alineación probable de The Strongest

Gustavo Florentín enviaría a los siguientes jugadores para el inicio del duelo:

Daniel Vaca; Saúl Torres, Jesús Sagredo, Fernando Marteli, Gabriel Valverde, José Sagredo; Ramiro Vaca, Richet Gómez, Willie Barbosa; Jair Reinoso y Rolando Blackburn.

Tuit de The Strongest. Foto: Captura de Twitter

¿Dónde ver Boca Juniors vs. The Strongest?

Si tu proveedor de cable no ofrece los servicios de ESPN en su programación, también podrás observar el Boca Juniors vs. The Strongest EN VIVO vía Apurogol, una plataforma que brinda transmisiones de fútbol de Sudamérica y otras partes del mundo en vivo y gratis. Conoce aquí cómo usarla.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. The Strongest EN VIVO ONLINE GRATIS en Apurogol?

Ingresa la siguiente dirección en tu navegador web de preferencia: www.apurogol.futbol

Ubica el cuadro de búsqueda y escribe Boca Juniors vs. The Strongest

Haz clic sobre alguna de las opciones y elige uno de los enlaces para visualizar el partido.

¿Cómo ver Apurogol por internet gratis?

Para ver los duelos a través de Apurogol debes acceder a esta dirección: apurogol.futbol. Dentro del portal, elige el juego que deseas ver.

Además de los encuentros de la Copa Libertadores, también ofrece las transmisiones EN VIVO de otros torneos de fútbol, así como diversas disciplinas.

También puedes visualizar los partidos disponibles en Apurogol, como el Boca Juniors vs. The Strongest, al descargar su aplicación para dispositivos Android.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.