Este fin de semana se definirá al segundo finalista de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson 2021. La novena y última jornada de la primera parte del torneo local se realizará desde este viernes 21 al domingo 23 de mayo , día en el que habrán hasta cuatro partidos en simultáneo para decidir al ganador del Grupo A.

Los primeros equipos en enfrentarse serán Cusco FC vs. Binacional y Alianza Lima vs. Alianza Universidad de Huánuco. Equipos que quedaron relegados en la pelea por el Grupo B, sin embargo, buscarán sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla acumulada. Los blanquiazules buscarán conseguir su segundo triunfo de manera consecutiva en la Liga 1 Betsson 2021.

De la misma manera, el día sábado 22 de mayo también se realizarán dos choques entre UTC vs. Alianza Atlético y la Universidad César Vallejo vs. Sporting Cristal. Finalmente la jornada culminará el domingo 23 con cinco duelos: los primeros en jugar serán Sport Huancayo vs. Sport Boys y San Martín vs. Municipal.

A partir de las 3.30 p. m. se darán los duelos interesantes de esta fecha. Hasta cuatro equipos pelean por el primer puesto del Grupo A: San Martín con 16 es el actual líder seguido de Ayacucho FC, Cienciano y Universitario con 14 .

Los santos buscarán quedarse en la cima cuando enfrenten a Deportivo Municipal; Universitario hará lo propio con Carlos A Mannucci; Cienciano se verá las caras con FBC Melgar y por último, Ayacucho FC se medirá contra Cantolao. El ganador del Grupo A se medirá con el ganador del Grupo B, Sporting Cristal, en un partido que decidirá al campeón de la Fase 1.

Liga 1 Betsson 2021: programación fecha 9

Fecha Hora Partido Escenario Grupo 21/05/21 1.15 p. m. Cusco FC vs. Binacional Videna FPF B 21/05/21 3.30 p. m. Alianza Lima vs. Alianza UDH Alberto Gallardo B 22/05/21 1.15 p. m. UTC vs. Alianza Atlético Videna FPF A 22/05/21 3.30 p. m. UCV vs. Sporting Cristal Matute B 23/05/21 11.00 a. m. Sport Huancayo vs. Sport Boys Monumental B 23/05/21 3.30 p. m. San Martín vs. Municipal Monumental Clásico 23/05/21 3.30 p. m. Universitario vs. Mannucci Iván Elías Moreno A 23/05/21 3.30 p. m. Melgar vs. Cienciano Alberto Gallardo A 23/05/21 3.30 p. m. Cantolao vs. Ayacucho FC Matute A

Liga 1 Betsson 2021: tabla de posiciones

Tabla de posiciones del Grupo A y B. Foto: Flashscore

