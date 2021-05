VER Boca Juniors vs. Barcelona SC se verán las caras por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2021 este jueves 20 de mayo desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio ‘La Bombonera’. El enfrentamiento entre xeneizes y toreros será transmitido en directo por la señal de ESPN para toda Sudamérica y ESPN Play vía streaming online. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este partido en La República Deportes .

El conjunto xeneize necesita los tres puntos con urgencia. Tras la victoria de The Strongest ante Santos puso todo sumamente parejo en el Grupo C de la Copa Libertadores 2021: Barcelona SC se encuentra líder con 9 y Boca Juniors, The Strongest y Santos se encuentran empatados con 6 puntos.

Sin embargo, la diferencia de goles favorece a los brasileños. Una victoria del conjunto ecuatoriano los dejaría como únicos punteros, mientras que los xeneizes se complicarían a una jornada de acabar la fase de grupos.

¿Cuándo y a qué hora juegan Boca Juniors vs. Barcelona SC?

Boca Juniors vs. Barcelona SC se medirán este jueves 20 de mayo desde las 7.00 p. m. (hora peruana) por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2021. El duelo entre el Xeneize y Toreros se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando o mejor conocido como ‘La Bombonera’.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Boca Juniors vs. Barcelona SC?

El canal encargado de transmitir el duelo en directo entre Boca Juniors vs. Barcelona SC será ESPN para toda Sudamérica y ESPN Play vía streaming online. Además podrás seguir este importante cotejo por la Copa Libertadores en La República Deportes , donde se realizará el minuto a minuto.

Argentina: ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: ESPN Sur

Colombia: ESPN Colombia

Internacional: Facebook Watch

Paraguay: ESPN Sur

Perú: ESPN Sur

España: DAZN

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Uruguay: ESPN Sur.

¿Qué canal es ESPN?

MovistarTV: canal 504 (SD), canal 740 (HD)

ClaroTV: canal 64 (SD), canal 521 (HD)

DirecTV: canal 621 (SD), canal 1621 (HD).

¿Qué canal es ESPN 2?

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD).

¿Cómo ver ESPN Play GRATIS?

Ingresa a www.ESPNPlay.com, elige el logo de tu operador de cable, loguéate con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver ESPN Play EN VIVO?

Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado ESPN App el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de fútbol y resultados minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store/Google Play.

Boca Juniors vs. Barcelona SC: posibles alineaciones

Boca Juniors: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Gonzalo Medina, Jorman Campuzano, Edwin Cardona; Sebastián Villa, Carlos Tevez o Franco Soldano y Agustín Obando.

Barcelona SC: Javier Burrai; Byrion Castillo, Williams Riveros, Fernando León, Mario Pineida; Nixon Molina, Bruno Piñatares; Michael Hoyos, Damián Díaz, Emmanuel Martínez; Carlos Garcés.

¿Dónde van a jugar Boca Juniors vs. Barcelona SC?

Boca Juniors vs. Barcelona SC: historial de partidos

Barcelona SC 1-0 Boca Juniors | 04.05.21

Boca Juniors 1-0 Barcelona SC | 03.04.13

Barcelona SC 1-2 Boca Juniors | 27.02.13

Barcelona SC 2-2 Boca Juniors | 10.04.03

Boca Juniors 2-1 Barcelona SC | 05.03.03.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.