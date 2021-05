Mario Viera dejó gerencia de Mannucci para buscar dirigir en Liga 1

Fútbol peruano. ¿Mario Viera a UTC? Esta es la pregunta que muchos hinchas se hacían en redes sociales ni bien se conoció que el estratega uruguayo dejaba la gerencia deportiva de Carlos A. Mannucci.

Por ello, Líbero TV dialogó en exclusiva con el entrenador y su respuesta reforzó aún más la posibilidad.

“Si he tomado esta decisión (de desvincularse de Mannucci) es porque las posibilidades están. Han aparecido opciones, nada concreto todavía, pero sí estamos cerca de volver a dirigir y eso ha hecho que uno vuelva a explotar esa llamita que uno siempre vivió. Nuestra vida fue siempre estar dirigiendo”, señaló Viera.

Luego, ante la insistencia del conductor de Líbero TV, Hugo Daniel Barrios, respecto a si su futuro está en UTC, el técnico no descartó dicha opción.

“No descarto nada, UTC es una institución muy seria que está siempre en torneos internacionales y no descarto nada, pero no quisiera hablar sobre algo que no está concreto. Lo que me toca ahora es hablar de mi alejamiento de Mannucci”, indicó.

UTC con Pablo Garabello, hasta ahora, no ha tenido regularidad en materia de resultados.

Relación con Pablo Peirano

En ese sentido, se planteó el tema de su relación con el entrenador de Mannucci, Pablo Peirano.

“La relación con Pablo (Peirano) fue excelente. Pudimos hablar de fútbol, coincidiendo en algunos momentos y discrepando en otros. Estábamos en nuestra salsa y eran muy fructíferas las charlas que teníamos”.

Después, agregó: “A mí me sirvió de mucho. Ser entrenador hace que sepa cómo debe ser mi comportamiento con un entrenador internacional. Cómo hablarle y valorar el trabajo. Para mí fue muy valorable el trabajo que hicimos con Pablo. Es un cuerpo técnico muy profesional, me identifico con ellos. Son gente muy honesta, muy seria y profesional”.