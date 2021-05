Cruz Azul vs. Pachuca EN VIVO juegan a partir de las 8.30 p. m. (hora de Perú y México) por la semifinal de ida en el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. El partido de hoy se disputará en el Estadio Hidalgo, con transmisión por TV de Fox Sports y Fox Sports 2 y vía streaming por Claro Sports. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este enfrentamiento, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado y los goles del compromiso.

Cruz Azul vs. Pachuca: ficha del partido

Partido Cruz Azul vs. Pachuca ¿Cuándo juegan? Hoy miércoles 19 de mayo ¿A qué hora? 8.30 p. m. (Perú y México) ¿Dónde? Estadio Hidalgo ¿En qué canal? Fox Sports, Fox Sports 2, Claro Sports

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Pachuca?

México: 8.30 p. m.

Costa Rica: 7.30 p. m.

Colombia: 8.30 p. m.

Ecuador: 8.30 p. m.

Perú: 8.30 p. m.

Bolivia: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina: 10.30 p. m.

Brasil: 10.30 p. m.

Uruguay: 10.30 p. m.

España: 3.30 a. m. (jueves 20).

Cruz Azul supo darle vuelta a la adversa situación con la que empezó los cuartos de final del Torneo Guard1anes 2021 y sigue en carrera en pos de alcanzar el ansiado noveno título liguero en México. El rival en estas semifinales es el Pachuca, que experimentó una notable mejora en su rendimiento desde el inicio del certamen.

La Máquina, equipo con el mejor desempeño en la etapa regular, clasificó a esta instancia tras vencer por un global de 4-3 al Toluca en la fase previa. Los dirigidos por Juan Reynoso se repusieron luego de haber perdido el invicto y ahora el técnico peruano apostaría por la inclusión desde el arranque de Orbelín Pineda y Jonathan Rodríguez, a quienes dejó en el banco en el primer juego contra los diablos.

Los tuzos son la sorpresa en el campeonato. Luego de dejar fuera a Chivas en la reclasificación, se las arreglaron para despedir al América. A pesar de caer 4-2 en la revancha, el 3-1 de la ida le permitió avanzar gracias a la regla del gol visitante. Ahora, el club de Hidalgo busca regresar a una final luego de cinco años.

Cruz Azul tiene ventaja sobre Pachuca en el historial reciente entre ambos. De los cinco cruces más recientes, cuatro fueron triunfos para los cementeros y solo uno para el rival. Los tres últimos juegos finalizaron con victoria de los azules, incluido el choque que sostuvieron en enero de este año.

Cruz Azul vs. Pachuca: posibles formaciones

Cruz Azul: Jesús Corona; Juan Escobar, ‘Cata’ Domínguez, Pablo Aguilar, Adrián Aldrete; Orbelín Pineda, ‘Pol’ Fernández, Luis Romo, Roberto Alvarado; Bryan Angulo y Jonathan Rodríguez.

DT: Juan Reynoso.

Pachuca: Óscar Ustari; Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Óscar Murillo, Erick Aguirre; Erick Sánchez, Luis Chávez, Francisco Figueroa; Romario Ibarra, Roberto de la Rosa y Felipe Pardo.

DT: Paulo Pezzolano.

Estadio: Hidalgo.

¿En qué canal ver Cruz Azul vs. Pachuca?

Argentina: Marca Claro, Claro Sports

Bolivia: Marca Claro, Claro Sports

Chile: Marca Claro, Claro Sports

Colombia: Marca Claro, Claro Sports

Ecuador: Marca Claro, Claro Sports

México: Claro Sports, Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte, Fanatiz Mexico, Fox Sports Cono Norte, Marca Claro

Paraguay: Marca Claro, Claro Sports

Perú: Marca Claro, Claro Sports

Uruguay: Marca Claro, Claro Sports

Venezuela: Claro Sports, Fox Sports Cono Norte, Marca Claro, Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte

Estados Unidos: TUDN.com, TUDN USA, TUDN App.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Pachuca ONLINE gratis?

Para que no te pierdas el partido Cruz Azul vs. Pachuca por internet, sintoniza la transmisión gratis que ofrece Claro Sports a través de Marca Claro, su canal oficial en YouTube (no disponible en México). Otra opción para seguir el duelo es desde la aplicación Fox Sports App, con toda la programación de Fox Sports y Fox Sports 2, o vía La República Deportes, con el minuto a minuto de este encuentro, así como la recopilación en video de los goles.

Cruz Azul vs. Pachuca: estadio

El escenario que albergará este cotejo entre Cruz Azul y Pachuca será el Estadio Hidalgo, recinto deportivo situado en la ciudad de Pachuca, E

estado de Hidalgo.

Cruz Azul vs. Pachuca: historial reciente

Pachuca 0-1 Cruz Azul | 25.01.21

Cruz Azul 1-0 Pachuca | 09.09.20

Cruz Azul 3-1 Pachuca | 08.02.20

Pachuca 2-0 Cruz Azul | 28.09.19

Cruz Azul 4-1 Pachuca | 16.03.19.

