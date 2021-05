Universitario viene ganando su duelo por la fecha siete de la Liga 1 Betsson a Cienciano gracias al tanto marcado por Alex Valera. Por ahora el elenco crema viene dejando atrás la dolorosa goleada por Copa Libertadores ante Independiente del Valle, aunque todavía falta jugarse toda la segunda parte.

Pero no todas son buenas noticias para los dirigidos por Ángel Comizzo, pues sobre el final del primer tiempo, Nelinho Quina tuvo que dejar el campo de juego debido a una dolencia muscular. El experimentado defensor no pudo por más que intentó y no le quedó otra que ser cambiado.

Más información en breve...

