Champions League: Manchester City y PSG definen al primer finalista

A finales de los 2000 e inicios de los 2010, el fútbol europeo cambió su panorama completo. Los petrodólares hicieron que la elite del balompié le diera la bienvenida a 2 nuevos grandes: el Manchester City y el PSG.

Desde ese momento, ambos clubes han sumado un total de 42 títulos domésticos entre los dos. Sin embargo, aquello que hace gigantes a los grandes, aún les ha sido esquivo. Esta es la chance para que un nuevo nombre sea inscrito en la legendaria lista de monarcas de la Champions League, y ellos lo saben.

Manchester City y PSG definirán al primer finalista de la Champions en el Etihad Stadium (2:00 p.m. vía ESPN). Los dirigidos por ‘Pep’ Guardiola parten con la ventaja de haber ganado 2-1 en el Parque de los Príncipes, en una exhibición de calma y buen fútbol, remontando una arremetida parisina que parecía imposible de caerse.

Pero no se cayó, la desplomaron con un juego de ADN 100% “guardiolista”. Sin necesidad de un ‘9’ convencional y haciendo un solo cambio, los ‘ciudadanos’ consiguieron abrumar al PSG y voltear el partido con un De Bruyne estupendo y con Mahrez y Foden de complemento perfecto. Guardiola planea repetir el trámite, esta vez en casa.

Pero al frente tendrán a un club destinado a brillar. PSG no pudo gritar por poco su primera Champions la temporada pasada y para esta no se guardó nada. Los de Pochettino no tardaron en colocarse la chapa de favoritos con victorias aplastantes sobre el Manchester United y Barcelona; y eliminando con autoridad al Bayern Múnich.

Es aquí donde los ídolos surgen y en el PSG hay 2 jugadores con hambre de hacer historia. Neymar solo está pensando en levantar una nueva Champions, esta vez como director de orquesta, mientras que Kylian Mbappé sabe que esta es la única deuda pendiente que tiene con el club en el que se convirtió en uno de los mejores del mundo.

