VER Tigres vs. Chivas EN VIVO se miden por la jornada 17 del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX este sábado 1 de mayo . El cotejo pactado para las 5.00 p. m. se llevará a cabo en el Estadio Akron y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de TUDN, TV Azteca y Afizzionados para México; mientras que La República Deportes te llevará el minuto a minuto de manera ONLINE GRATIS.

Los Tigres de la UANL visitarán a las Chivas Rayadas del Guadalajara en un partido de alta tensión por la última fecha del torneo clausura, pues ambas escuadras llegan comprometidas con su clasificación al repechaje. De los dos, los felinos son los más necesitados, pues solo tres puntos les asegurarían un lugar en la clasificación sin la necesidad de depender de otros resultados.

¿Cuándo y a qué hora juegan Tigres vs. Chivas?

Tigres vs. Chivas jugarán este sábado 1 de mayo por la última jornada del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX, en el Estadio Akron desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

¿En qué canal ver Tigres vs. Chivas?

Argentina: Marca Claro, Claro Sports

Bolivia: Marca Claro, Claro Sports

Chile: Marca Claro, Claro Sports

Ecuador: Marca Claro, Claro Sports

México: Marca Claro, Claro Sports, Afizzionados

Paraguay: Marca Claro, Claro Sports

Perú: Marca Claro, Claro Sports

Uruguay: Marca Claro, Claro Sports

Venezuela: Marca Claro, Claro Sports.

¿Dónde ver Tigres vs. Chivas ONLINE GRATIS?

Si es que no puedes sintonizar ninguno de los mencionados canales, no te preocupes. Puedes seguir el Tigres vs. Chivas de manera ONLINE GRATIS en La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto de este apasionante encuentro.

Tigres vs. Chivas: historial de enfrentamientos

Tigres 1-3 Chivas | 05.09.20

Chivas 0-2 Tigres | 08.07.20

Tigres 3-0 Chivas | 08.02.20

Chivas 2-0 Tigres | 28.07.19

Tigres 2-1 Chivas | 04.05.19.

