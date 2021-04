Benavente sobre la Copa América: “Queda un mes y medio, ojalá pueda estar”

En un año en el que no ha tenido la continuidad deseada luego de sufrir una dura lesión tras llegar a un nuevo club, Cristian Benavente recibió la que acaso sea la mejor noticia el último martes, cuando se confirmó que su nombre figura en la lista preliminar de 50 futbolistas que presentó el técnico Ricardo Gareca para la Copa América.

No obstante, el ‘Chaval’ reconoce que el considerable tiempo que lleva inactivo (no juega desde inicios de marzo) es el principal factor en contra para su inclusión en la convocatoria final de 23 jugadores. Aun así, no pierde la esperanza de llegar a estar nuevamente presente en el torneo continental, el cual ya disputó en el 2016.

“Me hubiese venido muy bien jugar en el último mes, pero no pierdo la esperanza. Ahora estoy bien, físicamente entrenando, apto para lo que viene y todavía queda un mes y medio y ojalá pueda estar, tengo esperanza de que así sea”, manifestó el volante en diálogo con el diario As.

En 2016, Benavente jugó un partido de la Copa América Centenario. Foto: AFP

Benavente agregó que, si bien no forma parte de una convocatoria a la Blanquirroja desde hace casi dos años, no ha dejado de mantenerse en comunicación con los integrantes del comando técnico, quienes han estado pendientes de su recuperación.

“Tengo bastante contacto con la selección, no sé si terminaré yendo o no, pero por lo menos sé que estoy siendo observado. Han estado preguntándome semanalmente cómo me sentía de la lesión, si estaba entrenando, qué trabajos estaba haciendo (...). Luego, Gareca tendrá que tomar una decisión teniendo en cuenta otros muchos factores que él considere”, sostuvo.

Benavente: “Elegí Perú por un sentimiento familiar y futbolístico”

Al ser español de nacimiento, Cristian Benavente podría haber optado, ante un eventual llamado, defender la camiseta de la selección ibérica. Sin embargo, el mediocampista de 26 años explicó que decidió representar a Perú por motivos familiares (su madre es peruana), pero también por el ambiente futbolístico que percibió en el país.

“Elegí Perú primero por un sentimiento familiar y además por un sentimiento futbolístico, porque me gusta mucho cómo se tiene visualizada la selección en Perú. En Sudamérica en general la selección es algo muy importante para los aficionados”, declaró.

